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Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 13:03 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı bölümlerinin yıkımı için bir ay süre verilen kentteki projeleri denetledi.

Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi

Cavit AKGÜN- Mehmet Can Meral- Aykut KURT / BODRUM, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı bölümlerinin yıkımı için bir ay süre verilen kentteki projeleri denetledi. Bakan Kurum, "Doğal yapıya ve bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların tespiti yapıldı" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da yıkımı süren imara aykırı kaçak yapıları incelemek üzere ilçeye geldi. Sabah ilk olarak Bodrum Belediyesi ekiplerince yıkımı devam eden Gümbet'teki bir otelin yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Kurum, daha sonra Göltürkbükü'ndeki 365 villa ve 80 odalı bir oteli içeren The Bo Viera projesini, ardından da Yalıkavak'taki Epique İzland isimli otel inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum'a Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ise eşlik etti.
'54 BAĞIMSIZ BÖLÜM YIKILACAK'
The Bo Viera projesinin yıkım çalışmalarını yakından takip eden Bakan Kurum, ardından projenin olması gerektiği halinin yer aldığı fotoğrafı göstererek, "Biz geldiğimizde burada 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Yıkıldıktan sonra proje elimde gösterdiğim fotoğraftaki duruma gelecek. Bu süreçte bize vermiş olduğu destekten ötürü de yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz. 54 bağımsız bölümü yıkarak tüm Türkiye'nin bu noktadaki hassasiyetlerini dikkate aldılar. Yıkım işlemini hızlı şekilde 6 iş makinesiyle gerçekleştiriyoruz. Bir ay içerisinde bütün yıkımlar tamamlanacak. Bölgede fazla olan hafriyatların alınmasıyla bu alan da, diğer alanlarda olduğu gibi doğal yapısına kavuşmuş olacak" dedi.
Bakan Kurum, gazetecilerin 'Denizin 36 metre doldurulduğu gerçeği var. Doldurulan deniz boşaltılacak mı? sorusu üzerine, şöyle dedi:
"Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların hepsinin tespiti yapıldı. Yüklenici firmaya bildirildi. Onlar da sırayla bu tespitler doğrultusunda hem kaçak yapıların yıkılmasını hem de deniz dolgusu, hafriyat dolgusu, izinsiz iskele alanları gibi yapıların yıkımlarını gerçekleştirecek."
Bakan Kurum, daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekne ile kıyılarda inceleme yapmak üzere denize açıldı.

FOTOĞRAF

Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetlediBakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetlediBakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetlediBakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi

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