Bakan Kurum: "Boğazlardan 2010 yılında 672 milyon gross ton yük geçmişken, 2018 yılında bu miktar 849 milyon gross tona yükselmiştir. Bu tabloya göre rakam her yıl katlanarak artacak."

Bakan Kurum: "Bo\u011fazlardan 2010 y\u0131l\u0131nda 672 milyon gross ton y\u00fck ge\u00e7mi\u015fken, 2018 y\u0131l\u0131nda bu miktar 849 milyon gross tona y\u00fckselmi\u015ftir. Bu tabloya g\u00f6re rakam her y\u0131l katlanarak artacak." Paralar\u0131 say say bitmiyor! Instagram'\u0131n zengin \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n Noel keyfiBaltal\u0131 ve b\u0131\u00e7akl\u0131 kavgan\u0131n san\u0131\u011f\u0131: E\u015fimi benden kimse alamazErci\u015f'e sokak hayvanlar\u0131 i\u00e7in kul\u00fcbeler g\u00f6nderildi
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