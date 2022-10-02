Bakan Kurum böyle eleştirdi: Onlar 6’lı masa etrafında gelecek kaygısı çekerken...

Birtakım ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Konya’nın Ereğli ilçesine gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi Ereğli Hizmet Binası'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Konya’nın 7 ilçesine daha 2023 yılında doğalgaz getirdiklerini ve bu kapsamda nüfusun yüzde 99'una artık doğalgaz verebilecek konuma gelmiş olduklarını hatırlattı; kalan 4 ilçeye de 2023 yılından sonra en hızlı şekilde bu hizmeti götüreceklerini söyledi.

"VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNE AÇACAĞIZ"

Bakan Kurum, Konya ile ilgili bir müjdeyi paylaşarak, “Ekim ayı içerisinde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ‘Konya Millet Bahçemizi’ vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Bir yandan da sosyal konutlar çalışmasını yürütüyoruz. Hem kentsel dönüşümümüzle hem Şükran Mahallesi'ndeki, Mevlâna Meydanı'ndaki Mevlâna Çarşısı ve Altın Çarşı’daki dönüşüm çalışmaları ile birlikte şehrimizin her yerinde gerek tarihi mirasımızı gün yüzüne çıkaracak gerekse vatandaşlarımızın sosyal anlamda şartlarını iyileştirecek çalışmalarımızı yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİR MÜJDEYİ DAHA MİLLETİMİZLE PAYLAŞTI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi konusuna da değinen Bakan Murat Kurum, “Gençlerimizin, emeklerimizin, şehit ve gazi ailelerimizin, genç kardeşlerimizin kontenjanlarının olduğu ve rekor başvuru sayısına ulaştığımız projemizi de kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Ve burada Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjdeyi daha milletimizle paylaştı. Altyapısı hazırlanmış arsa sayımızı 1 milyona çıkardılar. 1 milyon konut yapılacak.” diye konuştu.

"25 EKİM'DE 5 BİN KONUTUN TEMELİNİ ATACAĞIZ"

Bakan Kurum; arsaların altyapısını, elektriğini, suyunu, yolunu yapmak suretiyle vatandaşın hizmetine sunacaklarını belirterek “Vakit kaybetmeden inşallah arsalarımız illerde belirlemek suretiyle vatandaşımızın gerek kira noktasında gerek konut fiyatlarının düşme noktasındaki bu kararlı adımımızı 81 ilimizde 622 ilçemizde atmış olacağız. 25 Ekim'de de aynı anda 5 bin konutluk temelimizi atıyor olacağız.” ifadelerini paylaştı.

Bakan Kurum, “Konya’mıza da bu kapsamda 7 bin 655 konut ayırdık. Yine 500 sanayi ve işyeri olmak üzere 11 bin 390 konutlukta arsa temini yapıyoruz. Bu kapsamda da Konya’mızın hem merkezinde hem de ilçelerinde sosyal konut projemizi inşallah hayata geçireceğiz. Ereğli’mize 350 sosyal konut planladık. Daha önce yaptığımız konutları teslim ettik.” diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

“2’inci 100 bin konuttaki inşaatlarımız devam ediyor ve yeni 350 konutla birlikte de inşallah Ereğli'deki sosyal konut ihtiyacını da giderecek adımları atmış olacağız. Yine bugüne kadar Ereğli’mizde İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle yaklaşık 540 milyon liralık yatırımınızı belediyelerimiz ile birlikte gerçekleştirdik. 10 projemizi tamamladık. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ve şu anda yine içinde yol düzenlemesi, çevre düzenlemesi, atık su arıtma tesisi gibi birçok projenin yer aldığı 110 milyon liralık yatırımımızda devam ediyor. Ve inşallah bu işleri de 2023 yılında bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız.”

"7'DEN 70'E TÜM EREĞLİLİ KARDEŞLERİMİZ VAKİT GEÇİRECEKLER"

Ereğli’nin girişinde bulunan stadyumun Toros Mahallesi'ne taşınacağını açıklayan Bakan Kurum, “Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait stadyumun bulunduğu alanı Gençlik Spor Bakanımızla da görüştük. Buradan kendisine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her projemize, Konya’mıza, ilçelerimize her zaman destek oldular ve bu stadyumun olduğu yeri Ereğli'nin girişine yakışacak şekliyle Büyükşehir Belediyemiz bir proje geliştirecek. İçerisinde yeşil alanları yürüyüş alanları yine buradaki kültürel alanları ticari üniteleri ile birlikte 7'den 70'e tüm Ereğlili kardeşlerimiz vakit geçirecekler. İnşallah yılsonu itibariyle projelerimizi tamamlayacağız. Ve yeni stadımızın inşaatını öncelikle bitireceğiz ve ardından da bu alanın üzerinde yapacağımız inşaatları hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Büyükşehir Belediyemiz bu projeleri birebir takip edecek.” dedi.

“İlave kredileri ile birlikte 44 milyon liralık yol ve asfalt düzenlemesini Ereğli Belediyemiz, köylerimizin öncelikli ihtiyaçları çerçevesinde yapıyor olacak”

Ereğli’ye çevre düzenlemesi için her zaman destek olduklarını anımsatan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugüne kadar 20 milyon lira kredi sağlamıştık buna ilaveten bugün ilave kredileri ile birlikte 44 milyon liralık yol ve asfalt düzenlemesini Ereğli Belediyemiz köylerimizin öncelikli ihtiyaçları çerçevesinde yapıyor olacak. 25 milyon lira da önümüzdeki yıl içinde planladık. Önümüzdeki yılın hemen başında 25 milyonluk yol çalışmasını da öncelikli alanlardan başlamak suretiyle belediyemizle birlikte yapıyor olacağız.”

"İLLERİMİZİ ÇAĞ ATLATTIK"

“Cumhur ittifakının birlikteliği masada kurulmadı; meydanlarda kuruldu.” sözleriyle muhalefet partilerini işaret eden Bakan Murat Kurum, şunları söyledi:

“Her zaman milletimizin taleplerine kulak verdik, milletimizin sesini dinledik. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Cumhur ittifakı demek aynı hedefe, aynı ülküye bakmak demektir ki bu hedefte büyük ve güçlü Türkiye hedefidir. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde hamdolsun 20 yıldır ülkemize yapmış olduğumuz hizmetler gibi ilçelerimizi, illerimizi çağ atlattık. Bu anlayışla çalışacağız ve bu anlamda da fikri, imanı, ülküsü, aşkı millet olan Cumhur İttifakı birlikteliğiyle yürümeye kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Gayemiz gökyüzünde bombaların patlamadığı gökyüzünde gençlerimizin ilim irfan öğrendiği ve geleceğe umutla baktığı anlayışla bu çalışmaları yürütmektir. Hiçbir zaman seçim kaygısı çekmedik ama şu kaygıyı çekiyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakma kaygısı çekiyoruz ve bu anlayışla çalışıyoruz. Hep birlikte 2023 yılında Konya’mızda Konyalı kardeşlerimiz hemşerilerimizle birlikte Cumhurbaşkanımıza Cumhur İttifakımıza gereken vefayı göstereceğiz ve yeni yüzyılın başlangıcını Konya’mızdan Ereğli’mizden Konya’mızın 31 ilçesinden destek vermek suretiyle İnşallah dalga dalga yürütmeye devam edeceğiz.”

“Onlar 6’lı masa etrafında gelecek kaygısı çekerken, biz milletimize hizmet ediyoruz”

20 yıldır vatandaşa verdikleri sözlerin hepsini yerine getirdiklerini belirten Bakan Kurum, “Hastane dedik, yaptık. Havalimanı dedik, yaptık. Üniversiteler dedik, üniversiteleri yaptık. Köprülerimizi, yollarımızı, sanayi ve tarım alanlarımızı, Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna baştan aşağı hemen hemen tüm alanlarda devrim niteliğindeki yatırımları yaptık. Bu yatırımları yapan, bu iradeyi ortaya koyan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onlar altılı masa etrafında gelecek kaygısı çekerken biz milletimize hizmet ediyoruz.” diyerek muhalefete tepkisini sürdürdü.

Bakan Kurum, muhalefete tepki gösterdiği konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Onlar, bu iradenin neler yapabileceğini görmek istemiyorlar. Onlara hiçbir zaman kulak asmadık. Her zaman işimize odaklandık. Eserlerimizi yaptık ve eser siyasetini yaptık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Nasıl 1 milyon 170 bin konut yapıldıysa söz verdiğimiz gibi bu sosyal konutlarımızı da 25 Ekim'de 5 bin konutun temelini atmak ve etaplar halinde konutlarımızı 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle onların mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız."

"VATANDAŞIMIZA SÖZ VERDİĞİMİZ PROJELERİ TESLİM EDECEĞİZ"

AK Parti iktidarının seçim beyannamesinde yer verdiği ve açıkladığı tüm projeleri hayata geçirdiğine işaret eden Kurum, "100 bin sosyal konut projesi açıkladık, 95 bininin ihalesini yaptık. Diğerleriyle alakalı da yine baksınlar aynaya, ya muhalefet belediyelerinden kaynaklı ya da onların bağlı olduğu kuruluşların yapması gereken sorumlulukları yapmadığından kaynaklı problemler yaşıyoruz ama onları da yapacağız. Onlara rağmen, onlar istemese de bu projelerimizi yapacağız ve vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

