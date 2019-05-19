HABER

Bakan Kurum Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:55 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Bundan tam 100 yıl önce Samsun'da olduğu gibi bugün de aynı ruh ve heyecanla milletimizin birliği, devletimizin istikbali için çalışmaya devam edeceğiz"

BÜKREŞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bundan tam 100 yıl önce Samsun'da olduğu gibi bugün de aynı ruh ve heyecanla milletimizin birliği, devletimizin istikbali için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, Avrupa Birliği (AB) 2019 Romanya Dönem Başkanlığının özel davetiyle AB Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e geldi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret eden Kurum, şehitlikteki anıta çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, daha sonra mezarları tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Ardından şehitlik defterini imzalayan Kurum, deftere şunları yazdı:

"İstiklal mücadelemizin mihenk taşlarından, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 100'üncü yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu müstesna günde Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen vatan evlatlarının manevi huzurlarında bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Samsun'dan başlayan milli mücadele yıllarında, vatanın istiklali ve istikbali için canlarını veren, bayrak ve millet uğruna büyük bir kahramanlık destanına imza atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bundan tam 100 yıl önce Samsun'da olduğu gibi bugün de aynı ruh ve heyecanla milletimizin birliği, devletimizin istikbali için çalışmaya devam edeceğiz. Kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun."

Kurum'a şehitlik ziyaretinde Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz ve bakanlık yetkilileri de eşlik etti.

- AB Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısı

Bakan Kurum, 20-21 Mayıs 2019'da iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin küresel değerlendirmesi, Avrupa Birliği iklim uyum stratejisi ve su yönetimi konularının görüşüleceği Avrupa Birliği Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nda, AB'ye üye ve aday ülkelerin çevre bakanları ile bir araya gelecek.

Toplantıda Kurum, Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olarak, iklim değişikliğiyle ilgili önemli hedeflerini anlatacak, Paris Anlaşması kapsamında adil ve hakkaniyetli bir sistemin oluşturulması ve Türkiye'nin menfaatlerinin göz ardı edilmemesi konularını görüşecek.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar varKöye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var
Kıbrıs İlim Üniversitesi öğrencileri 100. yıl kutlamaları için Ankara'daKıbrıs İlim Üniversitesi öğrencileri 100. yıl kutlamaları için Ankara'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ab çevre bakanları gayri resmi toplantısı Bükreş Türk Şehitliği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gençlik ve spor bayramı

En Çok Okunan Haberler

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'ta arazi kavgası: 4 ölü, 7 yaralı

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.