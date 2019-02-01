Bakan Kurum: Burdur'da kentsel dönüşümü yatay mimari anlayışıyla gerçekleştireceğiz

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'da hayata geçirecekleri 2 kentsel dönüşüm projesindeki binaların, yatay mimari tarzında yapılacağını söyledi. Kurum, "Kentsel dönüşüm projesini manifesto çerçevesinde, yatay mimari anlayışı içinde gerçekleştirmiş olacağız. Bu projeler içerisinde 500 konutu alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımıza vereceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve bazı tesislerde inceleme yapmak üzere Burdur'a geldi. Bakan Kurum, programı kapsamında ilk olarak Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti. Valilik toplantı salonundaki İl Koordinasyon Toplantısı'na da katılan Kurum, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 11 maddelik 31 Mart seçim manifestosunda, bakanlığını ve şehirleri ilgilendiren çok önemli projeler olduğunu söyledi. Manifesto kapsamında, bakanlık bürokratları ile şehirlerin kalitesini ve yaşam seviyesini yukarı çıkaracak projeler üzerinde çalıştıklarını anlatan Kurum, "Bu projeler çerçevesinde illerimizi ziyaret ediyoruz. 35 ilimize 67 ziyarette bulunduk. 81 ilimizde en az bir 'Millet Bahçesi' yapmak, kişi başı yeşil alan miktarını da 2023 yılında 15 metrekareye çıkarmak için yerel yönetimlerle ortak çalışıyoruz. Bugün de Burdur'un geleceğine ilişkin birçok projeyi görüşüp kararlar aldık" diye konuştu.

BURDUR GÖLÜ ÇEVRESİNDE DÜZENLEME

Burdur Gölü kenarına yapılacak yeni hastanenin hemen yanında 'Millet Bahçesi' oluşturulacağını kaydeden Bakan Kurum, içinde yürüyüş ve bisiklet yolları ile 'Millet Kıraathanesi' olacağını söyledi. Burdur'daki ikinci 'Millet Bahçesi'nin ise Salda Gölü kenarına yapılacağını dile getiren Kurum, çalışmalara bu yıl başlanacağını kaydetti.

Burdur Gölü çevresinde de düzenleme yapılacağına değinen Bakan Kurum, yürüyüş ve bisiklet yolları ile dinlenme alanlarını içeren projenin Valilik ve İl Özel İdare ile bakanlığı tarafından gerçekleştirileceğini vurguladı. Kurum, Burdur'da çevre ve hava kalitesinin korunması için katı atık düzenleme tesisi yapıldığını ve dün işletme izni verdiklerini, kentte çöp sorununu da hallettiklerini söyledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Burdur'un merkez Bozkurt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm ihalesi yapıldığını aktaran Bakan Kurum, yeni yapılaşmanın, yatay mimari tarzında olacağını söyledi. 100 bin metrekarelik alanda yaklaşık 655 konut, karakol, kütüphane ve çevre düzenlemesini içeren projede 324 hak sahibi olduğunu belirten Kurum, "Kentsel dönüşüm projesini manifesto çerçevesinde yatay mimari anlayışı içinde gerçekleştirmiş olacağız. Yine Necatibey Mahallesi'nde 159 bin metrekare alanda 555 konutluk bir kentsel dönüşüm yapacağız. Bu yıl ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu projeler içerisinde 500 konutu alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımıza vereceğiz. Bucak ilçesinde ise 238 adetlik sosyal konut projesi yapacağız" diye konuştu.

TIBBİ AROMATİK BİTKİLER

İnsuyu Mağarası'nın çevre düzenlemesinin de yapılarak, turizmin hizmetine sunulduğunu vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Burdur'da tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla hazine arazilerinin kullanılması için çalışma başlattıklarını kaydetti. Bakan Kurum, lavanta yetiştirmek amacıyla Burdur Gölü etrafındaki hazine arazilerinin talep edenlere kiralama yoluyla tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi için verileceğini söyledi.

Valilik programının ardından Burdur Ulu Camii'nde cuma namazı kılan Bakan Kurum, Salda Gölü'nde incelemelerde bulunmak üzere, Yeşilova ilçesine gitti.

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