HABER

Bakan Kurum: Burdur'da kentsel dönüşümü yatay mimari anlayışıyla gerçekleştireceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 16:21 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'da hayata geçirecekleri 2 kentsel dönüşüm projesindeki binaların, yatay mimari tarzında yapılacağını söyledi.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'da hayata geçirecekleri 2 kentsel dönüşüm projesindeki binaların, yatay mimari tarzında yapılacağını söyledi. Kurum, "Kentsel dönüşüm projesini manifesto çerçevesinde, yatay mimari anlayışı içinde gerçekleştirmiş olacağız. Bu projeler içerisinde 500 konutu alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımıza vereceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve bazı tesislerde inceleme yapmak üzere Burdur'a geldi. Bakan Kurum, programı kapsamında ilk olarak Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti. Valilik toplantı salonundaki İl Koordinasyon Toplantısı'na da katılan Kurum, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 11 maddelik 31 Mart seçim manifestosunda, bakanlığını ve şehirleri ilgilendiren çok önemli projeler olduğunu söyledi. Manifesto kapsamında, bakanlık bürokratları ile şehirlerin kalitesini ve yaşam seviyesini yukarı çıkaracak projeler üzerinde çalıştıklarını anlatan Kurum, "Bu projeler çerçevesinde illerimizi ziyaret ediyoruz. 35 ilimize 67 ziyarette bulunduk. 81 ilimizde en az bir 'Millet Bahçesi' yapmak, kişi başı yeşil alan miktarını da 2023 yılında 15 metrekareye çıkarmak için yerel yönetimlerle ortak çalışıyoruz. Bugün de Burdur'un geleceğine ilişkin birçok projeyi görüşüp kararlar aldık" diye konuştu.

BURDUR GÖLÜ ÇEVRESİNDE DÜZENLEME

Burdur Gölü kenarına yapılacak yeni hastanenin hemen yanında 'Millet Bahçesi' oluşturulacağını kaydeden Bakan Kurum, içinde yürüyüş ve bisiklet yolları ile 'Millet Kıraathanesi' olacağını söyledi. Burdur'daki ikinci 'Millet Bahçesi'nin ise Salda Gölü kenarına yapılacağını dile getiren Kurum, çalışmalara bu yıl başlanacağını kaydetti.

Burdur Gölü çevresinde de düzenleme yapılacağına değinen Bakan Kurum, yürüyüş ve bisiklet yolları ile dinlenme alanlarını içeren projenin Valilik ve İl Özel İdare ile bakanlığı tarafından gerçekleştirileceğini vurguladı. Kurum, Burdur'da çevre ve hava kalitesinin korunması için katı atık düzenleme tesisi yapıldığını ve dün işletme izni verdiklerini, kentte çöp sorununu da hallettiklerini söyledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Burdur'un merkez Bozkurt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm ihalesi yapıldığını aktaran Bakan Kurum, yeni yapılaşmanın, yatay mimari tarzında olacağını söyledi. 100 bin metrekarelik alanda yaklaşık 655 konut, karakol, kütüphane ve çevre düzenlemesini içeren projede 324 hak sahibi olduğunu belirten Kurum, "Kentsel dönüşüm projesini manifesto çerçevesinde yatay mimari anlayışı içinde gerçekleştirmiş olacağız. Yine Necatibey Mahallesi'nde 159 bin metrekare alanda 555 konutluk bir kentsel dönüşüm yapacağız. Bu yıl ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu projeler içerisinde 500 konutu alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımıza vereceğiz. Bucak ilçesinde ise 238 adetlik sosyal konut projesi yapacağız" diye konuştu.

TIBBİ AROMATİK BİTKİLER

İnsuyu Mağarası'nın çevre düzenlemesinin de yapılarak, turizmin hizmetine sunulduğunu vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Burdur'da tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla hazine arazilerinin kullanılması için çalışma başlattıklarını kaydetti. Bakan Kurum, lavanta yetiştirmek amacıyla Burdur Gölü etrafındaki hazine arazilerinin talep edenlere kiralama yoluyla tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi için verileceğini söyledi.

Valilik programının ardından Burdur Ulu Camii'nde cuma namazı kılan Bakan Kurum, Salda Gölü'nde incelemelerde bulunmak üzere, Yeşilova ilçesine gitti.

PARTNERPandalara yeni yıl sürpriziPandalara yeni yıl sürprizi
Ayasofya Meydanı'nda cuma namazı Ayasofya Meydanı'nda cuma namazı 
Edremit Körfezi'nde denizin rengi değiştiEdremit Körfezi'nde denizin rengi değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de korkunç görüntü!

İstanbul'da korkunç görüntü

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarpan sürücü üzüntüden yere yığıldı!

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.