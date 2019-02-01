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Bakan Kurum: Burdur'da kentsel dönüşümü yatay mimari anlayışıyla gerçekleştireceğiz (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 18:50 | Son Güncelleme

SALDA GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ OLUYOR Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur programı kapsamında, Yeşilova ilçesindeki 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nde inceleme yaptı.

Bakan Kurum: Burdur'da kentsel dönüşümü yatay mimari anlayışıyla gerçekleştireceğiz (2)

SALDA GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ OLUYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur programı kapsamında, Yeşilova ilçesindeki 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nde inceleme yaptı. Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda şu an itibarıyla yaklaşık 78 bin kilometrekarelik 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' olduğunu belirten Bakan Kurum, "Hedefimiz 2023 yılında bu alanı 156 bin kilometrekareye çıkarmak. Bu yıl 500 bin kişinin geldiği Salda Gölü'nü de Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edeceğiz. Burada yapacağımız düzenleme ile bölgenin istihdamını artıracağız. Doğayı, canlıları, bitkileri korumak adına, gelecek nesillere de korunmuş olarak aktarmak adına çok önemli bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.
Salda Gölü'nün 185 metre derinliğe sahip olduğunu ve Türkiye'de ilkler arasında yer aldığını belirten Kurum, "Sadece yaz aylarında değil kış aylarında da Salda Kayak Merkezi dikkati çeken bir doğa harikası. Turkuaz suyu, bembeyaz kumsalı ile dünyada eşine nadir rastlanılan bir bölge. Dün Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifesto çerçevesinde çevreyi, şehirlerimizi korumak adına burayı Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edeceğiz. Salda Gölü çevresine 300 bin metrekarelik alana 'Salda Millet Bahçesi' yapacağız ve bu da bir ilk olacak" diye konuştu.
Bakan Kurum, Salda Gölü'nün ardından kentsel dönüşüm alanlarında da incelemelerde bulundu.

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Bakan Kurum: Burdur'da kentsel dönüşümü yatay mimari anlayışıyla gerçekleştireceğiz (2)Bakan Kurum: Burdur'da kentsel dönüşümü yatay mimari anlayışıyla gerçekleştireceğiz (2)

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