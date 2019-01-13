Bakan  Kurum Çamlıca Camisi'nde incelemelerde bulundu -2

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Çamlıca tepesinde yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu. Cami yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Kurum, "7 gün 24 saat İstanbul'a hizmet verecek camimiz, bu dönemin bir mührü olarak inşallah ecdadın bize bıraktığı mirasın bir benzeri olarak gelecek nesillere aktarılacaktır" dedi. Sabah saatlerinde Çamlıca Camisi'ne gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 11.00 sıralarında beraberindeki heyet ile birlikte camiyi gezdi. Bakan Kuruma Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve cami projesinde görev alan yetkililer de eşlik etti. Gezi sırasında Bakan Kurum'a bilgi veren yetkililer, camide son aşamaya gelindiğini kaydetti. Kurum ve beraberindekiler, Cami avlusunu, Cami içini, Konferans Salonu ve çocuk kütüphanesini gezdi. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Çevre Bakanı Murat Kurum, "Bugün Çamlıca Cami'sini ziyaret ediyoruz. Camiler, sosyal hayatın merkezinde insanların buluştuğu ve bir araya gediği merkezlerdir. Mimar Sinan Payitahta vurduğu mühürlerden sonra Cumhurbaşkanımızın fikir babalığı yaptığı Çamlıca tepesinde 50 bin kişinin namaz kılabileceği Çamlıca Camisi'nde bugün bizim dönemimizde de mühür olabilecek ve Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'nı selamlayan Çamlıca Camisi'ni hep birlikte ziyaret ettik. Bu projenin hamisi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Öncelikli olarak sayın cumhurbaşkanımıza bu projeyi İstanbul'a kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"7 GÜN 24 SAAT İSTANBUL'A HİZMET VERECEK CAMİMİZ..." Çamlıca Camisi'nde yalnızca ibadet yapılmayacağını belirten Kurum, "İbadetin dışında konferans salonları, kültür aktivitelerinin yapılacağı mekanlar, kütüphaneler yer alıyor. Kütüphanelerin içinde çocuklarımızın eğitim alabileceği, hoş vakit geçirebileceği mekanlar da yer alıyor. Aynı zamanda bin 50 kişi kapasiteli konferans salonu var. 7 gün 24 saat İstanbul'a hizmet verecek camimiz, bu dönemin bir mührü olarak inşallah ecdadın bize bıraktığı mirasın bir benzeri olarak gelecek nesillere aktarılacaktır. Biz ayrıca Çamlıca Camisi'nin etrafında da bir düzenleme çalışması yapıyoruz. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi ile birlikte projeler yürütüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte cami etrafında hem Çamlıca tepesinin çevre düzenlemesi, antenlerimizin nakli ve Libadiye kavşağından direk buraya ulaşımı sağlayacak tünel projesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi. Böylece Çamlıca, Libadiye ve bölge trafiği rahatlayacak ve buraya ulaşımı sağlayacak tünel projesi de son aşamaya geldi" ifadelerini kullandı.