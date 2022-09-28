HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Kurum canlı yayında ucuz konut projesinin detaylarını anlattı

Bakan Kurum canlı yayında ucuz konut projesinin detaylarını anlattı

28.09.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı yayında "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde merak edilenleri anlattı. Bakan Kurum, projenin ilk temellerinin 17 ilde atılacağını duyurarak, "Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta 5 bin konutun temelini atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum canlı yayında ucuz konut projesinin detaylarını anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne yapılan yaklaşık 5 milyon başvurunun, 1 milyon 714 binini gençlerin oluşturduğunu bildirdi.

Bakan Kurum, TV100'de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamındaki ilk temellerin, 25 Ekim'de nerede atılacağına ilişkin soru üzerine Kurum, "Projenin ilk temellerini 17 ilde atıyoruz. Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta 5 bin konutun temelini atıyoruz." dedi.

m1

Kurum, tüm valiliklerden illerdeki ihtiyaçlara ilişkin bilgi istediklerini, gelen veriler çerçevesinde il ve ilçelerdeki sayıların belirlendiğini söyledi.

SON DAKİKA | TOKİ sosyal konut projesinde detayları açıkladı! Bakan Kurum'un 'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem olduSON DAKİKA | TOKİ sosyal konut projesinde detayları açıkladı! Bakan Kurum'un 'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

"5 MİLYONA YAKIN BAŞVURUNUN 1 MİLYON 714 BİNİ GENÇLERİMİZ"

"Projeye başvuracak gençler, taksitleri nasıl ödeyecek?" sorusunu yanıtlayan Kurum, "Gençlerimizin bu projeye güvenini başvuruyla birlikte görüyoruz. 5 milyona yakın başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerimiz. Bu önemli bir rakam." diye konuştu.

Bakan Kurum, projede alternatifler olduğuna işaret ederek "Gençlerimize, '2 bin 280 liradan başlayan taksitle isterseniz ev alabilirsiniz.' diyoruz. Eğer 2 bin 280 lirayı ödeyemiyorsan arsaya başvurabilirsin. 1100 lira, 1200 lira taksitle 10 yıl faizsiz arsa taksiti. Yani bugün ne ödüyorsanız, 10 yıl aynı taksiti ödemeye devam edeceksiniz. Bu çerçevede gençlerimiz, kendi gelirlerine projede hangisi uyuyorsa ona başvurabilirler." dedi.

m2

"'TAKSİTLERİMİZDEKİ ARTIŞ DA YÜZDE 25'İ GEÇMEMELİDİR' DEDİK"

Projedeki ödemelerin memur maaşı artışına göre düzenlenecek olmasının bazı endişelere neden olduğunun belirtilmesi üzerine Kurum, şunları kaydetti:

"Bunun cevabı yaptıklarımızda aslında. Geçen sene memur maaşına yaklaşık yüzde 80 artış geldi. Biz TOKİ'den ev almış 1 milyon 170 bin vatandaşımıza dedik ki: 'Biz kirada bir düzenleme yaptık, kira artışı yüzde 25'i geçemez. Dolayısıyla konut kira artışı yüzde 25 ise bizim taksitlerimizdeki artış da yüzde 25'i geçmemelidir ve bir yıl içerisinde borçlu vatandaşlarımıza yüzde 25 artış yaptık."

Kurum, bugüne kadar gerçekleştirilen projelerde, taksit artışlarını vatandaşların ödeyebilecekleri şartlarda belirlediklerini vurguladı.

Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İşyerim Projesi Türkiye'deki konut fiyatları ve kira artışını tetikleyecek mi?" sorusuna, "Aksine tam tersi bir durum olacak." yanıtını verdi.

"KORE VE KIBRIS GAZİLERİMİZ DE BU PROJEYE BAŞVURABİLECEKLER"

Kore ve Kıbrıs gazilerinin projeye başvuramamalarına ilişkin şikayetlerin hatırlatılması üzerine Kurum, şunları söyledi:

"Bu talep de çok geldi, ilk defa sizin yayınınızda bu konuya açıklık getirmiş olalım. Biz şehit ve gazi ailelerimize yüzde 5 kontenjan ayırdık ve 250 bin konutun yaklaşık 12 bin 500'ü, şehit ve gazi ailelerimiz için ayrılmış durumda. Gelen talep üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla görüştük ve bu çerçevede güzel de bir çalışma yaptık. Evi olmayan Kore ve Kıbrıs gazilerimiz de bu projeye başvurabilecekler. Zaten diğer şehit ve gazi ailelerimiz üzerinde evi varsa da başvurabiliyor."

Bakan Kurum, İlk Evim İlk İşyerim Projesi'nin bütün sektörlerde istihdamı artıracağını, yeni istihdam alanlarının oluşturulacağını söyledi.

m3

Bu projeyle 250 sektörde toplam 200 bin yeni istihdam alanının oluşacağını dile getiren Murat Kurum, "Gençlerimiz, yeni mühendislerimiz, mimarlarımız, teknikerlerimiz, harita mühendislerimiz bu noktada bu projelerimizde rahatlıkla çalışabilecek. Bunun dışında Bakanlığımız hem bize hem de bağlı olduğumuz kuruluşlarımıza yeni mühendisler, mimarlar almaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

ORTA GELİR GRUBUNA İLİŞKİN SOSYAL KONUT PROJESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de yıllık yaklaşık 600 bin yeni konut yapıldığını belirterek "Arz talep dengesiyle alakalı. Ben burada talep karşısında arzı artırıyorum. Şimdi orta gelire de yapacağız. Orta gelire de arkasından proje açıklayacağız. Dolayısıyla o 600 bin içerisinde de orta gelirin alabileceği şartları sağlamaya çalışacağız. Bunu da Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Emlak Konut'la çalışıyoruz. Bu projeyi açıkladık kiralar ve konut fiyatları düştü, düşmeye de devam edecek." diye konuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamyondan inip ara sokaklara dağıldılar! Polis ekipleri teyakkuza geçtiKamyondan inip ara sokaklara dağıldılar! Polis ekipleri teyakkuza geçti
Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Mansur Yavaş' yanıtı verdiErdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Mansur Yavaş' yanıtı verdi
Erdoğan'dan dikkat çeken gönderme! "Son dönemde sosyal medyada görüyorum"Erdoğan'dan dikkat çeken gönderme! "Son dönemde sosyal medyada görüyorum"
Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yemek kartı' açıklaması sonrası harekete geçtiler! Restoran ve lokantalarda indirim hazırlığı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yemek kartı' açıklaması sonrası harekete geçtiler! Restoran ve lokantalarda indirim hazırlığı başladı

Gaz krizi derinleşiyor! Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Neyi tamir edeceğimizi henüz bilmiyoruz

Gaz krizi derinleşiyor! Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Neyi tamir edeceğimizi henüz bilmiyoruz

Altılı masadaki bir partiden açık destek! "Aday olursa..."

Altılı masadaki bir partiden açık destek! "Aday olursa..."

Caddenin ortasında dehşete düşüren anlar! Bagajdan çıkarıp...

Caddenin ortasında dehşete düşüren anlar! Bagajdan çıkarıp...

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

İlginizi Çekebilir

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.