Bakan Kurum, Cizre'de incelemelerde bulundu

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, terör mağduru aileler için TOKİ'nin yaptığı yeni konutları ve Dicle Nehri kenarındaki park çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Malatya'dan uçakla dün Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cizre'de Divan Oteli'nde düzenlenen toplantıda, kayyum belediye başkanları ile bir araya geldi. Bakan Murat Kurum, hizmet ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı, yapılması gerekenler hakkında talimatlar verdi. Bakan Kurum, geceyi de Cizre'de geçirdi.

Kurum, bugün de TOKİ'nin terör mağduru aileler için Cudi, Sur ve Konak mahallelerinde yaptığı konutları inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum, ardından Dicle Nehri kenarındaki Nur Mahallesi'nde Mem û Zîn Parkı'nda incelemelerde bulundu, Belediye Başkanı Faik Arıcan'dan bilgi aldı. Parkta protokol için ayrılan masalara çocuklarla birlikte oturup sohbet eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çocuklara tatlı ve meşrubat ikram etti, hediyeler verdi.

Bakan Murat Kurum, daha sonra, Dicle Nehri'nin geçtiği Yafes Mahallesi'nde, Cizre Belediyesi tarafından yenilenen Atatürk Parkı'nın açılışını da yaptı. Beraberindeki heyet ile birlikte parkı dolaşan Bakan Kurum, Belediye Başkanı Faik Arıcan'a parkta yapılması gereken değişikliklerle ilgili talimatlar verdi. Bakan Kurum ve beraberindeki heyet Cudi ile Sur mahallelerindeki konutları da yerinde inceledikten sonra Silopi'ye geçmek üzere Cizre'den ayrıldı.