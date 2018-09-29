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Bakan Kurum, Cizre'de incelemelerde bulundu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 17:51 | Son Güncelleme

BAKAN KURUM: SİLOPİ'DEKİ KONUTLAR 15 EKİM'E KADAR TESLİM EDİLSİN Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki temaslarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile birlikte Silopi'ye geldi.

BAKAN KURUM: SİLOPİ'DEKİ KONUTLAR 15 EKİM'E KADAR TESLİM EDİLSİN Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki temaslarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile birlikte Silopi'ye geldi. Silopi'de terör mağdurları için İller Bankası tarafından yaptırılan 522 konutun bulunduğu Silopi rezerv alanını gezen Bakan Kurum, yetkililerden basına kapalı brifing aldı. Daha sonra konutlarda inceleme yapan Bakan Kurum'a yaklaşan bir vatandaş, kiralık ev bulamadığını söyleyip, konutların erkenden teslim edilmesini talep etti. Vatandaşın sözleri üzerine Bakan Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen'e, evlerin ne zaman teslim edileceğini sordu. Gürgen, elektrik aboneliklerini yapan hak sahiplerine konutların Ekim ayında teslim edileceğini söyledi. Bunun üzerine Bakan Kurum, evlerin 15 Ekim'e kadar vatandaşlara teslim edilmesini istedi. Yöreye uygun, mahalle konseptinde tasarlanan evlerdeki incelemeden sonra Bakan Kurum, Çalışkan beldesinde, operasyon sırasında PKK'lı teröristler tarafından toprağa tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa'nın taziyesine katıldı. Taziyede konuşan Şehit Süleyman Tosun'un dayısı Tacettin Kurnaz, "Bu devlet için varız. Ruhumuz bu vatan için var, her zaman hazırız. Vatanımız sağ olsun" dedi. Bakan Kurum da, "Bugün geziyoruz; Şırnak'ta, Silopi'de, Cizre'de her yere uzanacağız. Gitmediğimiz, basmadığımız toprağımız olmayacak inşallah. Allah herkese şehitlik nasip etsin. Biz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Vatanımız sağ olsun, devletimiz sağ olsun" ifadelerini kullandı. Taziye çıkışı Bakan Kurum, yol üzerinde, "Kahrolsun PKK" sloganı atan çocukları görünce aracından inerek, bir süre onları izledi. Çocukların "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganına Bakan Kurum ve beraberindekiler de alkışlarla destek verdi. Çocuklara oyuncak dağıtan Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra helikopterle Şırnak'a geçti. Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

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