Bakan Kurum, Cizre'de incelemelerde bulundu (3)

BAKAN KURUM HELİKOPTERLE ŞIRNAK'A GELDİ Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cizre ve Silopi'deki temaslarının ardından helikopterle geldiği Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ve 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal tarafından karşılandı. Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte İsmet Paşa ve Bahçelievler mahallelerinde terör mağdurları için inşa edilen konutlarda incelemelerde bulunarak, örnek daireyi gezdi, yetkililerden bilgi aldı. Buradan Şırnak Valiliği'ne geçen Kurum, valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Kurum, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerce karşılandı. Parti önünde bulunan çok sayıda çocuk, isteklerini yazdıkları not kağıtlarını Bakan Kurum'a teslim ederek, "Şırnak Seninle Gurur Duyuyor" tezahüratı yaptı. Partisinin konferans salonunda konuşan Bakan Kurum, "Şırnak'ta huzuru ve yaşama engel olmak isteyen terör örgütü maalesef burada çok derin yaralar ve izler bırakmıştır. Şehirlerin altını üstüne getirdiler. Şırnak'ta 28 tane camimizi yerle bir ettiler. İnsanların ibadetlerin, yaptığı mekanlara girip terör yuvası haline getirmeye çalıştılar. Ama devletimiz gereken cevabı net bir şekilde verdi. Burada şunları net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bugün Silopi, Cizre ve Şırnak'taki inşatları yerinde gezdik. Tespit ettik ve burada da eksiklerimizi hızlıca bir şekilde yerine getireceğiz. Biz Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile birlikte şehirlerimizi yerinde geziyoruz. Diyarbakır'la başladık daha sonra İzmir Ordu, Samsun, Bolu, Konya, Muğla, Hakkari, Malatya ve bugün Şırnak'tayız. Yarın da Mardin'e gideceğiz. Buralarda şehirlerimizin, insanlarımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyacı neyse ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şırnak maalesef çukur siyasetinden, terör olaylarından oldukça fazla etkilendi. Ancak devletimiz iradesini net bir şekilde ortaya koyarak 3 milyar liralık yatırım yapıyoruz. Hemen hemen şehrin bütün merkezi ve ilçeleri her yeri şantiye sahasına döndü. Kısım kısım sosyal konutlarımızı, yollarımızı, altyapılarımızı ve içme suyumuzu bitirdik. İnşallah süreç içerisinde hepsini tamamlayıp değerli halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. Bakan Kurum, Şırnak'ta yaşanan olaylarda 33 bin 500 konutun zarar gördüğünü hatırlatarak, "Şimdi detayları vermek istiyorum size. Tüm Şırnak ilinde bugüne kadar 33 bin 500 az hasarlı konutumuz var. 14 bin 500 konutumuz da yıkıldı. Bunların yıkılması akabinde biz ilimizde 10 bin 169 tane konut inşa ediyoruz. Bunların yaklaşık 3 bin 200'ü bitme aşamasına gelmiş ve inşallah yılsonu gelmeden hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yine 506 tane iş yeri ihalesi gerçekleştirdik. Bunlarında 186 tanesini bitirdik. Devamını da inşallah en kısa zamanda bitireceğiz. 9 tane cami inşaatımız var. Merkez ve ilçelerde bunların 4'ü bitti 5 tanesinin inşaatı da devam etmektedir. Hemen hemen bütün projelerimizin içinde taziye evlerimiz var. Bu da milletimizin iyi gününde kötü gününde ihtiyaçlarını gidebilecekleri alanlar inşa ediyoruz. Bunlarında 2 tanesi bitmiş durumda. Bunlarında dışında 458 kilometre asfalt inşaatı, bunun 302 kilometresi bitmiş durumda. 212 kilometre kanalizasyon ve 688 kilometre de içme suyu inşaatı yapılıyor. Bunlarında harcaması yaklaşık 700 milyon Türk Lirası. Ve bugüne kadarda terörden zarar gören vatandaşlarımıza da devletimiz 728 milyon lira yardım yapmış durumda" dedi. Terör mağdurları için yapılan konutlar hakkında da detaylı bilgi veren Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Merkez ilçemizde alt yapıdan genel inşaat seviyesinde ilerlememiz yüzde 71 durumda. Konutların 800 tanesi yılsonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek. Silopi ilçemizde 236 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 88 konutta hak sahiplerine teslim aşamasına geldi. 517 konutun 107 tanesi için kura çekimi yapıldı. 220 konutun kura çekimi de hazır, önümüzdeki günlerde onları da yapacağız. Geri kalan 189 konut içinde taleplerimizi topluyoruz. Cizre dirsekli de yapılan 967 konutluk projeden de 87 konut talebi aldık bunların kura çekimini de kısa sürede yapacağız. Kalanlar ile ilgili talep toplama işlemimiz devam ediyor. İdil ilçemizde 187 konutun tamamını hak sahiplerine teslim ettik. Rezerv alanında yapılan 217 konutunda hak sahiplerine teslimleri yapılıyor. İnşallah arkadaşlar bu işleri bittikten sonra biz Şırnak'ta terörü değil turizmi, ticareti, insanlığı ve bölgenin nasıl kalkındığını konuşacağız. Ve bu yaklaşık 3 milyar liralık yatırım ve sahada bugün karar verdiğimiz daha birçok proje sizlerin kullanımına açılacak. Ve sizin batı da özlemini duyduğunuz, gördüğünüzde şehrinizde yokluğunu hissettiğiniz camilerimiz, ticari alanlarımızı yeşil alanlarımız, sosyal donatılarımız, çocuklarımızın güvenle okula gittiği, güvenle derslerini yaptığı ve bu vatan millet, bayrak uğruna geliştiklerini ve bunlar için yetiştirdiğiniz çocukların ülkenin her kademesinde görev yaptığını bu süreç içerisinde görüyor olacağız. Ben bundan yaklaşık 20 sene önce Şırnak'ta askerlik yaptım. Burada çok güzel hatırlarım var. Biz inşallah gelecek nesillere çok daha güzel bir Şırnak, çocuklarımıza çok daha güvenli bir Şırnak bırakacağız. Ve burası bölgenin parlayan yıldızı olacak inşallah. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimiz, hükümetimiz buradaki terörün bitmesi için yapılması gereken neyse yapıyor ve yapmaya devam edecektir. Milletimiz güçlüdür. Biz devlet olarak milletimizin yanındayız. Yine Evliya çelebinin söylediği gibi bütün dillerin bütün dinlerin ortak yaşadığı bir Şırnak olması yolunda çalışmalarımızı tüm gayretimizle göstereceğimizin bilinmesini isterim." Bakan Kurum daha sonra basına kapalı olarak partililerle görüştükten sonra helikopter ile Mardin'e gitmek üzere Şırnak'tan ayrıldı.