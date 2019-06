Bakan Kurum: “Çünkü biliyoruz ki dünyanın tüm mazlumlarının gözü de kulağı da İstanbul’dadır”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murta Kurum, Tuzla’da vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum burada yaptığı konuşmasında, "Biz İstanbul’umuza memleketimize, hemşehrilerimize hizmet etmeyi, inşa etmeyi, imar etmeyi, hele hele de ihya etmeyi sadece ilçelere değil, tüm cihana, ülkemize ve insanlığa yapılmış bir hizmet olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünyanın tüm mazlumlarının gözü de kulağı da İstanbul’dadır. Bu manada İstanbul şehirlerden bir şehir, beldelerden bir belde de değil, dünyanın gözünün burada olduğu bir medeniyet anlayışımızın simgesidir, başkentidir” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tuzla’ya gelerek vatandaşlarla bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen programa Bakan Kurum’a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Bakan Murat Kurum burada yaptığı konuşmasında Trabzon’da meydana gelen sel felaketinden, Tuzla’da yapılacak olan kentsel dönüşüm projelerinden ve 23 Haziran’da yapılacak seçimden bahsetti.

Bakan Kurum, Trabzon’da meydan gelen sel felaketinden söz ederek, “Dün Trabzon Araklı’da iklim değişikliğinin etkileri sebebiyle bir sel felaketi meydana geldi. Bu sel felaketinde de vatandaşlarımızdan hayatını kaybedenler, yaralılar, kayıp vatandaşlar var. Hem İçişleri Bakanımız hem Tarım Bakanımız oradalar. Biz de İnşallah yarın Trabzon’unumuzda olup sahada yapılması gerekenleri başlatarak selden dolayı vatandaşımızın zarar gören mallarına evlerine ilişkin bilgileri almak suretiyle vatandaşımızın yaralarını en aza indirecek süreci de en kısa zamanda başlatmış olacağız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum” dedi.

Tuzla ilçesi hakkında konuşan Bakan Kurum, “Tuzla İstanbul’umuzun her manada yükünü çekiyor, ama görüyoruz ki Tuzla da marka ilçelerinden biri olma yolunda yürüyor. Siz her zaman bizim destekçimiz oldunuz İnşallah biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak belediyemizle birlikte 17 yıldır bize desteklerini esirgemeyen vatandaşımızın her türlü ihtiyacını gidermek üzere kararlı bir şekilde Tuzla’mızın 50 - 100 yılını planlayacak şekilde bu süreci sizlerle birlikte yürüteceğiz” diye konuştu.