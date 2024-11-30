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  4. Bakan Kurum "Daha da hızlanacağız" diyerek açıkladı: "2025’in sonuna geldiğimizde deprem bölgesinde evlerine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayacağız"

Bakan Kurum "Daha da hızlanacağız" diyerek açıkladı: "2025’in sonuna geldiğimizde deprem bölgesinde evlerine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayacağız"

30.11.2024 20:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Kahramanmaraş’ta düzenlenen 155 bininci konutun teslimi ve kura çekim töreni ile 24 bin 559 konut ve iş yeri daha teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 ay içinde 45 bin yeni konut ve iş yerinin daha tamamlanacağını belirterek "Daha da hızlanacağız. 2025’in sonuna geldiğimizde deprem bölgesinde evlerine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" dedi.

Bakan Kurum "Daha da hızlanacağız" diyerek açıkladı: "2025’in sonuna geldiğimizde deprem bölgesinde evlerine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayacağız"

"Yeniden Daha Güçlü Anadolu 155.000. Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, inşası tamamlanan 155 bininci konut ve iş yerinin anahtarlarını teslim etmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

2024 yılı sonuna kadar 45 bin yeni konut ve iş yerini daha tamamlayacaklarının altını çizen Bakan Kurum, “Daha da hızlanacağız. Yılsonuna kadar teslim edilen yuva sayımızı 200 bine çıkaracağız. 2025’in sonuna geldiğimizde deprem bölgesinde evlerine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayacağız. Afet bölgesinde, ocağı tütmeyen tek bir yuva, kepengi açılmamış tek bir işyeri kalmayana kadar omuz omuza çalışacağız” dedi.

“YILSONUNA KADAR MARAŞ’TA KONUT SAYISINI 39 BİNE YÜKSELTECEĞİZ”

Konuşmasında Kahramanmaraş’taki yeniden inşa ve ihya faaliyetleri hakkında bilgi veren Bakan Kurum, “Bu şehrin evladı olan Üstat Necip Fazıl’ın ifadesiyle; ‘Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışıyoruz.’ Maraş’ımızda 23 bin 900 yeni yuvamızda ve iş yerimizde artık hayat başladı. Yılsonuna kadar bu sayıyı 39 bine yükseltmenin mücadelesini veriyoruz. Allah’ın izniyle; 2025 yılı sonuna geldiğimizde; Maraş’ta tam 69 bin konut ve iş yerimizi sizlere teslim edeceğiz. 11 ilimizde, ilçemizde ve köylerimizde annelerimizin, yavrularımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

AA-20241130-36340630-36340622-KAHRAMANMARASTA_DEPREM_KONUTLARI_KURA_CEKIM_VE_ANAHTAR_TESLIM_TORENI

“DEPREMDE, SELDE, YANGINDA ‘YAPAMAZ’ DEDİLER YAPTIK”

Bakan Murat Kurum, konuşmasında muhalefetin deprem bölgesine yönelik ifadeleriyle ilgili de şunları söyledi:

Bizim bu gayretimizi gölgelemeye çalışanlar var. Deprem bölgesine turist gibi uğrayıp gidenler var. Şimdi çıkmışlar, ‘bu işler 10 yılda bile bitmez’ gibi ipe sapa gelmez cümleler kuruyorlar. Nasıl ki daha önceki afetlerde de yapamazsınız dediniz, biz yaptık; yine yapacağız. Elazığ’da, Malatya’da, sizin 25 yıldır yönetip tek bir çivi çakmadığınız İzmir’de konutlarımızı nasıl bitirdiysek, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldır nasıl hizmet ettiysek bu konutları da bitireceğiz. Sel olduğunda Rize’de, Kastamonu’da, Artvin’de, Bartın’da nasıl yaptıysak, yine yapacağız. Nasıl yangından sonra Antalya’da, Muğla’da o konutları verdiğimiz sözler çerçevesinde yaptıysak, yine yapacağız.

“BİZ KARDEŞLERİMİZE YENİ YUVALAR KURUYORUZ”

Siz, parti içi köşe kapmaca oyunları oynarken, memleketin her yerinde heykel açılışları yaparken; biz Kahramanmaraş’ı yeniden inşa ediyoruz. Siz, yönettiğiniz yerlerde, belediyelerde deprem bütçelerini düşürüp insanımızı kaderine terk ederken; biz Adıyaman’ı, Malatya’yı, Hatay’ı, Osmaniye’yi Diyarbakır’ı yeniden inşa ediyoruz. Siz, Meclis koridorlarında demokrasinin önüne barikat kurarken, her türlü terör seviciyle iş tutarken; biz Elazığlı, Gaziantepli, Kilisli, Urfalı kardeşlerimize yeni yuvalar kuruyoruz. Kardeşlerim, gönlünüz ferah olsun.

“MÜCADELEMİZE, SON KONUT TESLİM EDİLİNCEYE KADAR”

Onlar ne yaparsa yapsınlar, hangi hesabın içinde olursa olsunlar; biz şehirlerimiz küllerinden yeniden doğana kadar sizin yanınızdan tek bir an bile ayrılmayacağız. Dün buradaydık, bugün buradayız, yarın da burada olacağız. Mücadelemize, son konut teslim edilinceye kadar aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz.

24 BİN 559 KONUT VE İŞ YERİ DAHA TESLİM EDİLDİ

Törende deprem bölgesindeki illere canlı bağlantı yapıldı. Adıyaman’da 6 bin 912, Hatay’da 5 bin 900, Kahramanmaraş’ta 3 bin 499, Malatya’da 2 bin 313, Şanlıurfa’da 2 bin 929, Elazığ’da bin 407, Diyarbakır’da 674, Gaziantep’te 257 ve Adana’da 668 olmak üzere toplam 24 bin 559 konut ve iş yeri daha teslim edildi. Yeni teslim edilenlerle birlikte deprem bölgesindeki 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 155 bin 124’e yükseldi. Bakanlık, 2024 yılı sonunda 199 bin 20’si konut, 2 bin 668’i iş yeri olmak üzere 201 bin 688 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim etmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Murat Kurum
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