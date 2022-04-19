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Bakan Kurum'dan 2024 mesajı: Ankara'yı yeniden alacağız

19.04.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da katıldığı iftar programında, "İnşallah 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimini, 2024'te de Ankara'da ak belediyeciliği yeniden alacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan 2024 mesajı: Ankara'yı yeniden alacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bizim davamız gönüller yapmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızı, 2023 sonrası güçlü ve bağımsız Türkiye için gönül birliğimizle, halkımızın desteğiyle seçip gönüller yapmaya, destanlar yazmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz" dedi.

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"ANKARAMIZIN HER YERİNİ GÜZELLEŞTİRİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Taptuk Emre'nin, 'Aşk ile yürüyen, sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen, beden diye bir ceset taşır' ifadesini anımsatan Bakan Kurum, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 20 yıldır aziz milletimize hizmet aşkıyla yürüyoruz. Bu eser kervanına da eser siyasetine de gece gündüz demeden devam ediyoruz. Heybemiz, her zaman Ankaramız için Ankaramızın ilçeleri için Ankaramıza daha büyük yatırımlar yapmak için ve daha güçlü bir Türkiye için kalkınma hedefleri ile her zaman dolu oldu. Başkentimizi güzelleştirerek güçlendirerek, evlatlarımıza aslında atalarımızın bize bıraktığı o değerleri koruyacak ve gelecek nesillerimize daha güzel bir Nallıhan için daha güzel bir Ankara için hep birlikte çalışıyoruz. Bu anlamda Ankara'da millet bahçelerinden Mamak'ta, Gölbaşı'nda, Ayaş'ta hemen hemen her ilçemizde millet bahçeleriyle Ankaramızın her yerini güzelleştiriyoruz. Nallıhan'daki doğal Kuş Cenneti'ni koruyabilmek adına birçok projeleri yapıyoruz. Ankaramızı bir ressamın fırçasına, bir şairin kalemine ilham olacak yaşayan manzaralarla çevreliyoruz" ifadelerini kullandı.

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"DÜNYANIN 5'TEN BÜYÜK OLDUĞUNU DİLE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, önümüzdeki sene gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, "Bizim davamız gönüller yapmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızı, 2023 sonrası güçlü ve bağımsız Türkiye için gönül birliğimizle, halkımızın desteğiyle seçip gönüller yapmaya, destanlar yazmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu, Türkiye'nin, Türkiye'nin liderinin, mazlumlara yardım elini uzatan, mazlumlara her zaman yardım eden anlayışta olduğunu yine dünya karşısında dile getirmeye devam edeceğiz. Şunu asla unutmayın; iddianız yoksa rüya göremezsiniz. Rüyasını göremediğiniz bir iddiayı da hayata geçiremezsiniz. Bizler de inanç ve kararlılıkla sizlerin, rüyalarını gerçeğe dönüştürmek için her zaman Ankara'nın, Nallıhan'ın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

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"ANKARA'YI GERİ ALACAĞIZ"

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz diğerleri gibi muhalefetin sergilediği gibi hiçbir zaman iftiralarla, karanlık senaryolarla, ithamlarla, yalanlarla hizmet etmedik. Her zaman milletimizin yanında olduk. Nerede bir afet olsa 2 saat sonra devletimizin bütün bakanları oradaydı. Ben de oradaydım, gittim vatandaşımızın taleplerini sonuna kadar dinledik. Acılarına ortak olduk, hüzünlerine ortak olduk. Bir yıl sonra evlerini aldıklarında o mutluluklarına şahit olduk. Hiçbir zaman hiçbir kardeşimizi açta açıkta bırakmadık. Bu yolda millet aşkla yürümeye devam edeceğiz. Bu hizmetleri yapacağız, milletimizin gönlüne gireceğiz. İnşallah 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimini, 2024'te de Ankara'da ak belediyeciliği yeniden alacağız. Nallıhan'a, Ankara'nın tüm ilçelerine bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz." (DHA)

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Ankara Murat Kurum

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