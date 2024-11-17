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  4. Bakan Kurum'dan açıklama! Uzungöl'ün çevresi kaçak yapılardan temizlenecek

Bakan Kurum'dan açıklama! Uzungöl'ün çevresi kaçak yapılardan temizlenecek

17.11.2024 16:41
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Trabzon'da bulunan Uzungöl'ün çevresindeki kaçak ve çarpık yapılaşmaya neden olan binalar yıkılacak. Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan Uzungöl ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ruhsatsız yapıların kaldırılacağını ve bölgenin yeşil alana dönüştürüleceğini belirtti.

Bakan Kurum'dan açıklama! Uzungöl'ün çevresi kaçak yapılardan temizlenecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla Uzungöl için "Çevre Düzenlemesi ve Altyapı Yenilenmesi Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Türkiye'deki 19 Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan, aynı zamanda Doğal Sit Alanı ve Tabiat Parkı statüsünde olan Uzungöl'ün kanalizasyon ve elektrik altyapısı güçlendirildi.

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Ahşap korkulukların doğa dostu yöntemlerle yenilendiği bölgede, sokak aydınlatma sistemleri çevreci malzemelerle değiştirildi.

KAÇAK VE ÇARPIK YAPILAR YIKILACAK

Göl kenarındaki doğal yürüyüş yollarının korunduğu projenin ikinci etabı kapsamında ise Uzungöl'ün etrafındaki kaçak ve çarpık yapılar yıkılacak.

Yeşil alan olarak korunacak bölgede, göl çevresi doğal yapısına kavuşacak.

BAKAN KURUM SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Uzungöl'den yeni görüntüler paylaştı. Uzungöl'ün kenarındaki ruhsatsız yapıların kaldırılacağını ve bölgenin yeşil alana dönüştürüleceğini belirten Kurum, "Karadeniz'in incisi Uzungöl'ün etrafındaki görüntü kirliliği oluşturan ruhsatsız yapıları kaldırıyor, yeşil alanları artırıyoruz. Yemyeşil doğasıyla Uzungöl'ümüzü, gelecek nesillere eşsiz güzelliğiyle bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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