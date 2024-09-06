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  4. Bakan Kurum'dan İBB'ye çağrı: "Boğazda yapılan kaçak yapı varsa müsaade etmeyin, varsa durdurun ve yıkın"

Bakan Kurum'dan İBB'ye çağrı: "Boğazda yapılan kaçak yapı varsa müsaade etmeyin, varsa durdurun ve yıkın"

06.09.2024 21:32
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06.09.2024 21:32
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çağrı yaptı. Bakan Kurum, "Buradan İBB'yi uyarıyorum. Boğaz'da yapılan kaçak yapı varsa müsaade etmeyin. Kaçak yapı varsa durdurun ve yıkımını gerçekleştirin. Biz yıkıma gittiğimizde bizim peşimizden gelmeyin. Onlar sahip çıkmazsa biz boğazın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalar yaptı. Son zamanlarda tartışma yaratan ve yıkımına devam edilen İstanbul Vaniköy'deki izinsiz inşaat ile ilgili de konuşan Kurum İBB'ye çağrı yaptı.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Kamuoyuna yansımış bir durum. Biz dünyanın incisi dediğimiz İstanbul Boğazı'nda resmen çevre katliamı yaşanıyor. Boğaz'ın en güzel yerinde basit tadilat diye izin verilmiş. İşin içeriğine girdiğinizde basit tadilat olmadığı, tüm kamuoyunun tartıştığı bir olaydan bahsediyoruz. Buradaki yetki İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde. 90 süre içinde basit tadilatı yapın demişler. Kaçak yapıları, kesilen ağaçları görmemişler. Günlerce kamuoyunda tartışılmış. Ağaçlar kesiliyor, çevre katliamı var. Buna ilişkin kimse tedbir almıyor, denmiş. Görmezlikten gelinmiş. Yetki Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde."

AA-20240823-35469910-35469903-CEVRE_SEHIRCILIK_VE_IKLIM_DEGISIKLIGI_BAKANLIGINDAN_VANIKOYDEKI_IZINSIZ_INSAATA_ILISKIN_SUC_DUYURUSU

"KAÇAK BİNALARI YIKIN DİYORUZ, İZLİYORLAR"

"Herkes konuya müdahil oldu, sadece biz değil. Biz görür görmez, burada kaçak yapı inşaatı, ağaçların kesilmesi söz konusu diye yazılı, sözlü Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nü uyarıyoruz. 'Burada acilen tedbir alın ve bu kaçak binaların yıkımını gerçekleştirin' diyoruz. Yaklaşık 1 ay önce diyoruz bunu. 'Kaçak binaları yıkın' diyoruz ve izliyorlar."

"Sanki buradaki çevre katliamına göz yumanlar onlar değilmiş gibi izliyorlar. Diyoruz ki, 'Yık, yıkmazsan biz yıkarız'. Ki inşaatı durduran biziz. Süre veriyoruz 'yık' diyoruz. Maalesef ilgilenen, o tarafa bakan yok. Bu inşaatı yıkmaya gidiyoruz, yıkım ekipleri ile birlikte Vaniköy'e gidiliyor ve yıkım sürecini başlatıyoruz. Sanki bu süreçte onları engelleyen varmış gibi, biz oraya gidince, apar topar 'biz de yıkıma gelmek istiyoruz' deniyor. Senin elinden tutan mı vardı? Niye yıkmadın buraya kadar? Nasıl algıyı yürütürüz, bakanlık söyledi ama biz o işin önüne atlatırız, geçeriz anlaşıyla oraya geliyorlar. Çok açık söylüyorum. Bunlar suçüstü yakalandılar. Boğaz'da onlarca örneği var."

"Buradan İBB'yi uyarıyorum. Boğaz'da yapılan kaçak yapı varsa müsaade etmeyin. Kaçak yapı varsa durdurun ve yıkımını gerçekleştirin.Biz yıkıma gittiğimizde bizim peşimizden gelmeyin. Onlar sahip çıkmazsa biz boğazın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz.. Arkadaşlarımız bütün Boğaz'da çalışıyor, imara aykırı ne varsa gidip tespitlerimizi yapıyoruz. Gereken işlemi yapacağız. Buradan uyarmış olalım. Kendilerini göreve davet ediyoruz. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkisi sınırında olan İstanbul Boğazı'na sahip çıksınlar. Aksi halde biz müsaade etmeyeceğiz.Bunların tek adamı şov yapmak. Engelleyen yok ki. Yazmışım, durdurmuşum, mühürlemişim 'yık' demişim. Tebligat yapmışım."

"Biz bu tespitleri 1 ay önce yaptık. Durdurduk, bildirdik, süre verdik. Yıkıma yönelik işlem yapmadılar. Seyrettiler, izlediler, görmezden geldiler. Biz oraya gidince onları engelleyen varmış gibi, şov yapmak üzere oraya konuşlandılar. Nerenin imara uygun olduğunu, nerenin kaçak olduğunu kendileri biliyorlar. Tedbirleri alsınlar, kaçak yapıları yıksınlar. Proje değişikliği yapılan inşaatları lütfen durdursunlar."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Murat Kurum İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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