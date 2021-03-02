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Bakan Kurum'dan İstanbul için korkutan deprem açıklaması

02.03.2021 21:27 | Son Güncelleme:
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Bakan Kurum'dan İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, canlı yayında soruları yanıtlıyor. "İstanbul'da 7 ve üzerinde deprem bekleniyor ki bizim de çalışmalarımız bu yönde" diyen Bakan Kurum, "İstanbul'da binaların 1,5 milyonu riskli görünüyor. 1,2 milyon insan tehlike altında diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haber Global'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlıyor.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Türkiye ve dünyaya örnek olacak bir dönüşüm süreci gerçekleştirdik. Elazığ ve Malatya'da 20 bin konutun dönüşümünü başlattık. Köylerimizde dönüşüm projeleri gerçekleştirdik. Dönüşüm projelerini gerçekleştirirken de kimseyi mağdur etmedik. Onların rızası çerçevesinde, onların gönüllerini alarak yaptık.

Depremin üzerinden 6 ay geçti. 6 ay sonra konutlarımızı bitirmeye başladık. Ve depremin yıl dönümünde 8 bin konutumuzu Elazığ'da vatandaşlarımıza teslim ettik.

Hepsini salgın sürecinde yaptık. Bu kadar kısıtlamaya rağmen TOKİ başkanlığımız, Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz; tüm ekibimiz sahada çalıştı. Söz verdiğimiz gibi konutlarımızı hem Elazığ'da hem Malatya'da bitirdik.

İSTANBUL DEPREME NE KADAR HAZIR?

Ben hep söylüyorum. Depremle mücadele terörle mücadele kadar önemlidir. Siyaset üstü meseledir. Ülkemizin milli güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir meseledir.

İstanbul'da 7 ve üzerinde deprem bekleniyor ki bizim de çalışmalarımız bu yönde. İstanbul'da depreme hazırlık noktasında çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yapmak zorundayız.

"1,2 MİLYON İNSAN RİSK ALTINDA"

İstanbul'da tespitlerimize göre yaklaşık 5.9 milyon bina var. Bu binaların 1,5 milyonu da riskli görünüyor. Bunların 300 bini de 'acil öncelikli' dediğimiz konutlar. 300 bin konutun acil dönüştürülmesi lazım. Bir konutta 4 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Bu da 1,2 milyon insan şu an riskli binalarda oturuyor. 1,2 milyon insan tehlike altında diyebiliriz.

Tüm Türkiye'de 6,7 milyon riskli gördüğümüz konutumuz var. Bunun 1,5 milyonu 'acil öncelikli' dediğimiz konutlar. Biz bir hedef koyduk. Bu hedef çerçevesinde önümüzdeki 5 yıl içerisinde her yıl 300 bin konut dönüştürmek suretiyle dönüşümünü gerçekleştireceğiz.

Yarın da deprem olabilir. Biz yarın deprem olacak gibi kararlı bir şekilde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

HER AN DEPREM OLABİLİR, ACİL EYLEM PLANINA İHTİYAÇ YOK MU?

2012 yılından itibaren "Bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz" sloganıyla kentsel dönüşüm başladı. O günden bugüne biz Türkiye'de 1.5 milyon konutun dönüştürülmesini sağladık. Kentsel dönüşümdeki maduriyeti engellemek adına düzenlemeler yaptık. Tüm bu düzenlemeleri yaparak da ülkedeki yapı stoğunun yüzde 55'ini teminat altına aldık.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul

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