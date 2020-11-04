Bakan Kurum'dan İzmir açıklaması: 1 yıl içinde konutları teslim edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım.

1 YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

TOKİ'nin en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacağını açıklayan Kurum, "1 yıl içinde de konutları teslim edeceğiz." dedi.

Bayraklı'da ilk etapta bin konteyner kuruyoruz, çalışmalar dün başladı, 19 gün sonra teslim edeceğiz.

