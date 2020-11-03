HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Kurum'dan İzmir'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşım

Bakan Kurum'dan İzmir'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 23:17 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespiti yapılan bina sayısına ilişkin bilgi verdi. Kurum, "İzmir’de 942 personelimizle hasar tespit çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tespitlerimizi bir an önce tamamlayarak kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlatacak, vatandaşlarımızın yarasını saracağız" dedi.

Bakan Kurum'dan İzmir'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşım

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hasar tespiti yapılan binalara ilişkin infografiğe yer verdi. Kurum, "İzmir’de 942 personelimizle hasar tespit çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tespitlerimizi bir an önce tamamlayarak kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlatacak, vatandaşlarımızın yarasını saracağız." ifadelerini kullandı.

6ff904ca6a28f1d754bf2952fdba51b9

Bakan Kurum'un paylaştığı infografikte, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina 178, bağımsız bölüm 3 bin 162, orta hasarlı bina 176, bağımsız bölüm 3 bin 2, az hasarlı bina 1143, bağımsız bölüm 18 bin 189, hasarsız bina 16 bin 858, bağımsız bölüm 102 bin 582 olmak üzere, hasar tespiti yapılan toplam bina sayısının 18 bin 355, bağımsız bölüm sayısının ise 126 bin 935 olduğu bildirildi.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Rum lider Anastasiadis ile görüştüKKTC Cumhurbaşkanı Tatar Rum lider Anastasiadis ile görüştü
Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir?Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir?
En Çok Okunan Haberler
Ünlü iş adamından Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevliye jest
Ünlü iş adamından Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevliye jest
Spiker de muhabir de gözyaşlarını tutamadı
Spiker de muhabir de gözyaşlarını tutamadı
Araç sahiplerine önemli uyarı! Ücret ödemeyin
Araç sahiplerine önemli uyarı! Ücret ödemeyin
Macron'a seslendi: 'Ulan ahmak! Tüm müslümanların adı İsa'dır...'
Macron'a seslendi: 'Ulan ahmak! Tüm müslümanların adı İsa'dır...'
Depremden 1 saat önce denizde görünce şoke oldu
Depremden 1 saat önce denizde görünce şoke oldu
Minik Ayda'nın istediği sonrası tüm Türkiye seferber oldu! Telefonlar kilitlendi
Minik Ayda'nın istediği sonrası tüm Türkiye seferber oldu! Telefonlar kilitlendi
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Diğer Haberler
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Rum lider Anastasiadis ile görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Rum lider Anastasiadis ile görüştü
Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan minik Elif yürümeye başladı
Enkazdan 65 saat sonra kurtarılmıştı! Minik Elif'ten güzel haber
Aksaray’da asker uğurlamasında koronavirüs tedbirleri yok sayıldı
Aksaray’da asker uğurlamasında koronavirüs tedbirleri yok sayıldı
Eski HDP milletvekili İbrahim Binici’ye Kobani tutuklaması
Eski HDP milletvekili İbrahim Binici hakkında flaş karar
Kayseri'de feci olay! 5 yaşındaki epilepsi hastası ve engelli çocuk ölü bulundu
5 yaşındaki epilepsi hastası ve engelli çocuk ölü bulundu
Çatışmanın ortasında kalmışlardı! Viyana Büyükelçiliğinden kahraman Türk gençlere plaket
Çatışmanın ortasında kalmışlardı! Viyana Büyükelçiliğinden kahraman Türk gençlere plaket
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.