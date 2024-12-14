Bakan Kurum'dan Meclis'e damga vuran sözler: "İzmir’e yapay değil yapan zeka lazım"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Doğayı tahrip eden kaçak yapılaşmaya karşı tavizsiz tutumlarının devam ettiğini vurgulayan Kurum, İzmir Körfezi için yapılan çalışmaları da anlattı.

Kurum, Plan Bütçe Komisyonu’nda İzmir Körfezi'nden getirdiği suyu anımsattı. "Rahat olun, bu sefer yanımda bir şişe getirmedim" diyen Bakan Kurum, yapay zeka ile tasarlanmış Körfez’in 10 yıl sonraki halini resmeden bir görseli milletvekillerine gösterdi.

"2025 SONUNDA EVİNE GİRMEYEN DEPREMZEDE KALMAYACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı sunumda “Şu an itibarıyla hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi gereken konutların yüzde 93’ünün inşası başlatılmıştır. Bu yıl sonu itibarıyla, yani 20 gün sonra da konutların yüzde 45’i teslim edilmiş olacaktır. Siz (muhalefet) isteseniz de istemeseniz de 2025 yılı sonu itibarıyla 11 ilde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak” dedi.

İZMİR KÖRFEZİ'NİN DURUMU: "RAHAT OLUN, BU SEFER YANIMDA ŞİŞE GETİRMEDİM"

Bakan Kurum İzmir Körfezi ile ilgili de “Rahat olun, bu sefer yanımda bir şişe getirmedim” diyerek, bu kez yapay zeka ile tasarlanmış, Körfez’in 10 yıl sonraki halini resmeden bir görseli milletvekillerine gösterdi.

“DEMEK Kİ NEYMİŞ; İZMİR’E YAPAY ZEKA DEĞİL, YAPAN ZEKA LAZIMMIŞ”

Kurum, “Yapay zekaya 2034 yılında Körfez’in ne durumda olacağını sorduk. Fotoğrafın fikir sahibi yapay zeka, eser sahibi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir. Bakın, burada balıkların yaşamlarının son bulduğu, mavinin siyaha döndüğü bir Körfez var. İzmir Körfezi müdahale edilmezse 10 yıl sonra maalesef böyle olacak. Demek ki neymiş; İzmir’e yapay zeka değil, yapan zeka lazımmış” diye konuştu.