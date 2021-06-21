Bakan Kurum'dan deniz salyası (müsilaj) açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde devam eden deniz salyası (müsilaj) temizleme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kurum açıklamasında şunları ifade etti:

"Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimize aralıksız devam ediyoruz. 22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Denizi'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz.

Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde, ileri teknolojideki oksijenlendirme cihazlarıyla denizimizin derinliklerindeki çözülmüş oksijeni artırmayı hedefliyoruz. Pilot uygulamayla yurt dışı örneklerindeki gibi bir çalışma gerçekleştireceğiz.

Denizimize oksijen veren cihazları 5 farklı noktada kullanacak ve çözülmüş oksijen değerlerini anlık takip edeceğiz. 6 ila 8 hafta sürecek çalışmamızın sonucuna göre uygulamamızı daha geniş sahada sürdüreceğiz. Marmara Denizi'mizi kaderine terk etmeyeceğiz."

1⃣ Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimize aralıksız devam ediyoruz.



22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Denizi'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz. ???? #MarmaraHepimizin — Murat KURUM (@murat_kurum) June 21, 2021

2⃣ Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde, ileri teknolojideki oksijenlendirme cihazlarıyla denizimizin derinliklerindeki çözülmüş oksijeni artırmayı hedefliyoruz.



Pilot uygulamayla yurt dışı örneklerindeki gibi bir çalışma gerçekleştireceğiz. ???? — Murat KURUM (@murat_kurum) June 21, 2021

3⃣ Denizimize oksijen veren cihazları 5 farklı noktada kullanacak ve çözülmüş oksijen değerlerini anlık takip edeceğiz. 6 ila 8 hafta sürecek çalışmamızın sonucuna göre uygulamamızı daha geniş sahada sürdüreceğiz. ???? ????



Marmara Denizi'mizi kaderine terk etmeyeceğiz.???? — Murat KURUM (@murat_kurum) June 21, 2021



