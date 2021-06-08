Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması! Sorunu 3 başlık altında topladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TRT Haber'de müsilaj sorununa yönelik açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kurum açıklamasında müsilaj sorununun nedenini 3 başlık altında topladı. Marmara Denizi'nde hızla yayılan müsilaj sonrası hükümet harekete geçmiş ve Marmara'nın bir çok bölgesinde eş zamanlı temizlik başlatılmıştı.

Bakan Kurum'un açıklamarından satır başları şu şekilde:

"Şuan biz Pendik'teyiz. Yaklaşık 280 bin metrekarelik alanda sizi ağırlamak istedik. Bu hafta oldukça yoğundu. 1 Haziran'da Van Gölü'nü kurtarma eylem planı vardı. 200 milyon yatırımla Van Gölü arıtma tesisinin açılışını gerçekleştirdik. NASA'da çekilen fotoğrafla Van Gölü birinci olmuştu. Van Gölü'nün dip çamuru temizliğini başlattık. Hemen akabinde BM'nin habitat direktörü ülkemizi ziyaret ettiler ve Sıfır Atık Projesi'nden dolayı sayın Emine Hanım'a ödül verdiler.

"ÇALIŞTAY BAŞLATTIK"

5 Haziran'da 215 milyon liralık burada çevre yatırımının açılışı gerçekleşti. Bunun içerisinde 15 tane Millet Bahçesi, bisiklet yolu, birçok faaliyet vardı. Çevre ve doğaya yatırım hizmetlerimizi açmış oldu. Deniz salyasıyla alakalı çalışmalarımızı yürüttük. Bu çerçevede çok kapsamlı, ortak akılla, bilim insanlarımızın, belediye temsilcilerimizin olduğu bir çalıştay başlattık.