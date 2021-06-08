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  4. Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması! Sorunu 3 başlık altında topladı

Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması! Sorunu 3 başlık altında topladı

08.06.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldığı bir televizyon programında müsilaj problemine değindi. Marmara Denizi'ndeki müsilaj problemine yönelik başlatılan seferberlik sonrası konuşan Bakan Kurum müsilaj sorununun nedenini 3 başlık altında topladı.

Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması! Sorunu 3 başlık altında topladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TRT Haber'de müsilaj sorununa yönelik açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kurum açıklamasında müsilaj sorununun nedenini 3 başlık altında topladı. Marmara Denizi'nde hızla yayılan müsilaj sonrası hükümet harekete geçmiş ve Marmara'nın bir çok bölgesinde eş zamanlı temizlik başlatılmıştı.

Bakan Kurum'un açıklamarından satır başları şu şekilde:

"Şuan biz Pendik'teyiz. Yaklaşık 280 bin metrekarelik alanda sizi ağırlamak istedik. Bu hafta oldukça yoğundu. 1 Haziran'da Van Gölü'nü kurtarma eylem planı vardı. 200 milyon yatırımla Van Gölü arıtma tesisinin açılışını gerçekleştirdik. NASA'da çekilen fotoğrafla Van Gölü birinci olmuştu. Van Gölü'nün dip çamuru temizliğini başlattık. Hemen akabinde BM'nin habitat direktörü ülkemizi ziyaret ettiler ve Sıfır Atık Projesi'nden dolayı sayın Emine Hanım'a ödül verdiler.

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"ÇALIŞTAY BAŞLATTIK"

5 Haziran'da 215 milyon liralık burada çevre yatırımının açılışı gerçekleşti. Bunun içerisinde 15 tane Millet Bahçesi, bisiklet yolu, birçok faaliyet vardı. Çevre ve doğaya yatırım hizmetlerimizi açmış oldu. Deniz salyasıyla alakalı çalışmalarımızı yürüttük. Bu çerçevede çok kapsamlı, ortak akılla, bilim insanlarımızın, belediye temsilcilerimizin olduğu bir çalıştay başlattık.

Buradaki kirliliğin ana nedeni nedir, sonraki adımları nasıl atacağız düşüncesiyle çalışmalarımızı başlattık. Son yıllarda ender görülmüş, tüm Türkye'nin içinde yer aldığı çalıştay neticesinde...

"SORUNU 3 BAŞLIKTA TOPLAYABİLİRİZ"

Marmara Denizi'nde sorunu 3 başlıkta toplayabiliriz. Marmara Denizi diğer denizlere göre daha sıcak durumda. Baktığımızda 2,5 derece sıcaklık artmış durumda.

İkincisi her bölgenin kendine has özellikleri var. Suyun hareketleri, jeopolitik yapısında önemli rol oynuyor. Buradaki azot ve fosforun bolluğu. Sümüksü salya dediğimiz müsilaj azot ve fosfor bolluğuyla besleniyor. Bunu yiyerek obezleşiyorlar. Ölenlerde denizin üzerine çıkıyor. Azot ve fosfor bolluğunun nedeni atıklar. Sanayi, ev atıklarının denize bırakılarak oluşan kirlilik. Bu kirliliğin birçok nedeni var. "

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum deniz salyası

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