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Bakan Kurum'dan 'müsilaj seferberliği' açıklaması

23.06.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizi gece gündüz demeden hep birlikte çalışarak sürdürüyoruz. Denizimizi tertemiz yapıp masmavi görüntüsüne kavuşturacağız" dedi. Öte yandan Bakan Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında kurulan Bilim ve Teknik Kurulunun başkanlığına getirilen Prof. Dr. Hasan Mandal'a başarı diledi.

Bakan Kurum'dan 'müsilaj seferberliği' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum, yaptığı açıklamada "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun kararıyla; genelge yayınlayarak Boğazlar, Susurluk Havzası, Marmara Denizi Hidrolojik Havzası, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nde sanayi ve evsel atık su arıtma tesislerine yeni deşarj standartları belirledik.

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"KISITLAMALAR GETİRDİK"

Bakanlığımızca yayınladığımız genelgeye göre; kirliliğin göstergesi olan Kentsel Oksijen İhtiyacı parametresinde, kentsel atık sularda yüzde 20 oranında, endüstriyel atık sularda her bir sektör için yarı deşarj standardı düzenlemesiyle yüzde 50'ye kadar kısıtlamalar getirdik" dedi.

Bakan Kurum, yeni yapılacak ve mevcut atık su arıtma tesislerinin genelgede yayınlanan standartlara uygun olarak 3 yılda inşaa edileceğini belirterek, "Genelgemizde tesislerimizin, alıcı ortam deşarj standartlarına uyum sağlamalarını istediğimiz süreleri belirledik; mevcut atık su arıtma tesislerinden kapasitesi yeterli olanların 3 ay, revizyon ihtiyacı olanların ise 1 yıl içinde uyum sağlamaları gerekmektedir. Yeni yapılacak veya eski tesislerden yeniden yapılması gereken tüm atık su arıtma tesisleri de genelgede belirtilen standartlara uygun olarak; 6 ay içinde proje onayı alacak, 1 yılda inşaat ihale işlemlerini sonuçlandıracak, 3 yılda inşaatlarını tamamlayacaklardır. Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizi gece gündüz demeden hep birlikte çalışarak sürdürüyoruz. Denizimizi tertemiz yapıp masmavi görüntüsüne kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. MANDAL'A BAŞARI DİLEDİ

Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında kurulan Bilim ve Teknik Kurulunun başkanlığına getirilen Prof. Dr. Hasan Mandal'a başarı diledi. Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Marmara Denizi'mizde sürdürdüğümüz müsilaj seferberliğimizde, Marmara Denizi Eylem Planımız kapsamında kurulan Bilim ve Teknik Kurulumuzun başkanlığına getirilen Prof. Dr. Mandal'a hayırlı olsun temennilerimi iletiyor, kurulumuza başarılar diliyorum.

22 maddelik Marmara Denizini Koruma Eylem Planımız çerçevesinde, değerli bilim insanlarımızdan oluşan Bilim ve Teknik Kurulumuzun görüşleri doğrultusunda, hedeflerimizi gerçekleştirecek çalışmaları hep birlikte yürüteceğiz. Marmara Denizi'mizi tertemiz haline kavuşturacağız." (DHA)

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Murat Kurum deniz salyası
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