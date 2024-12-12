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  4. Bakan Kurum'dan TBMM'de depremzede vatandaşlar için net mesaj! Tarih verip duyurdu: Evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak

Bakan Kurum'dan TBMM'de depremzede vatandaşlar için net mesaj! Tarih verip duyurdu: Evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak

12.12.2024 23:49
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Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
12.12.2024 23:49
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlığın bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Asrın felaketinden etkilenen 11 ildeki depremzedeler için net bir mesaj veren Bakan Kurum, "2025 yılı sonu itibarıyla 11 ilde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 Yılı Bütçe Görüşmelerinde kürsüye çıkan Bakan Murat Kurum önemli mesajlara yer verdi.

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"DUR DURAK BİLMİYORUZ"

Asrın felaketinden etkilenen depremzedelerin evlerine kavuşabilmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum, "11 ilde 174 ayrı alanda 3.481 şantiyede 182 bin çalışanla dur durak bilmiyoruz" dedi.

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"20 GÜN SONRA KONUTLARIN YÜZDE 45'İ TESLİM EDİLECEK"

419 bin ev ve iş yerinin inşasına başladıklarını da aktaran Bakan Kurum, "İnşa edilmesi gereken konutların % 93’ü başladı. 20 gün sonra konutların % 45’i teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

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"2025 YILI SONUNA KADAR 11 İLDE EVİNE GİRMEYEN TEK BİR AFETZEDE KARDEŞİMİZ KALMAYACAK

Kürsüden net bir mesaj da veren Bakan Kurum, "2025 yılı sonu itibarıyla 11 ilde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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