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Bakan Kurum'dan TOKİ'nin 50 bin sosyal konutuyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 19:47 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili 6 Mart itibariyle başvuruları alacağız, 45 günlük süre var. 50 bin konut için talepleri 19 Nisan'a kadar alacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan TOKİ'nin 50 bin sosyal konutuyla ilgili açıklama

NTV canlı yayınında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu açıklamalarda bulundu:

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili 6 Mart itibariyle başvuruları alacağız, 45 günlük süre var. 50 bin konut için talepleri 19 Nisan'a kadar alacağız.

Yüzde 10'la başlayacağız yüzde 12, yüzde 15 peşinatlarımız var. Konut fiyatları 240 aya kadar vadelendirilebilecek. Kira öder gibi ödeyecekler. 2+1 konutlarımız için 388 liradan başlayan taksitlerimiz var. Her ilde konuma göre değişiklik gösterecek.

50 bin konutun 6300 tanesi İstanbul'da, 2934 tanesi Ankara'da, 2500 tanesi İzmir'de, 2200 tanesi Adana'da yapılacak.

Şehit ailelerimize, gazilerimize ve emeklilerimize yönelik kontenjanımız olacak.

Konut edinme sorununu çözmek zorundayız. 50 bin konut için aynı anda talep toplamak bir ilk olacak. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 50 bin konutun talebi toplanacak.

Her yıl 300 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz.

İmar barışına 9 milyon 124 bin kişi 17,5 milyar liralık başvuru yaptı.

Hedefimiz plastik poşet kullanımını yüzde 90 azaltmak. bugüne kadar plastik poşet kullanımı yüzde 70 azaldı. Sıfır atık projesiyle 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye iş sağlayacağız.

Emlak Bankası, Emlak Katılım Bankası olarak çalışmalara başlayacak.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TOKİ 50 bin konut

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