Bakan Kurum'dan yapay zekaya 'İzmir Körfezi' sorusu! 10 yıl sonraki halinin fotoğrafını Meclis'te gösterdi: İzmir'e yapay zeka değil yapan zeka lazım

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 Yılı Bütçe Görüşmelerinde kürsüye çıkan Bakan Murat Kurum önemli mesajlara yer verdi.

"BU SEFER YANIMDA ŞİŞE GETİRMEDİM, FOTOĞRAF GETİRDİM"

İzmir Körfezi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum çarpıcı açıklamalara yer verdi. İzmir Körfezi'nin 10 yıl sonraki halini yapay zekaya sorduklarını ifade eden Bakan Kurum, "Bu sefer yanımda bir şişe getirmedim. Bu sefer yanımda bir fotoğraf getirdim. Birazdan göstereceğim fotoğraf 10 yıl sonrasına yani 2034 yılına ait bir fotoğraf" dedi.

"YAPAY ZEKANIN BELİRLEDİĞİ ADAYLARIN YÖNETTİĞİ ŞEHİRLERİ YAPAY ZEKAYA SORALIM İSTEDİK"

Özel'in yapay zaka ile belediye başkanı adayı belirledikleri yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Bakan Kurum, "Sayın Özgür Özel belediye başkan adaylarının yapay zekayla belirlendiğini ifade etmişti. Biz de yapay zekanın belirlediği adayların yönettiği şehirleri yapay zekaya soralım istedik" ifadelerini kullandı.

"İZMİR'E YAPAY ZEKA DEĞİL YAPAN ZEKA LAZIM"

Dünyanın en gelişmiş yapay zeka uygulamalarından birini kullandıklarını da aktaran Kurum, "Eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli önlemleri almazsa 2034 yılında körfezin ne durumda olacağını sorduk. Yapay zeka uygulaması da mevcut durumu göz önünde bulundurarak karşımıza böyle bir İzmir Körfezi çıkardı. Fotoğraftaki görüntüye bakar mısınız? Burada balıkların yaşamlarının son bulduğu bir körfez var. Mavinin siyaha dönüştüğü bir körfez var. Yapay zekayla belirlenen belediye başkanının elindeki İzmir Körfezi maalesef müdahale edilmezse 10 yıl sonra böyle olacak. İzmir'e yapay zeka değil yapan zeka lazım" dedi.

"DUR DURAK BİLMİYORUZ"

Asrın felaketinden etkilenen depremzedelerin evlerine kavuşabilmesi için çalışmaların da hızla devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum, "11 ilde 174 ayrı alanda 3.481 şantiyede 182 bin çalışanla dur durak bilmiyoruz" dedi.

"20 GÜN SONRA KONUTLARIN YÜZDE 45'İ TESLİM EDİLECEK"

419 bin ev ve iş yerinin inşasına başladıklarını da aktaran Bakan Kurum, "İnşa edilmesi gereken konutların % 93’ü başladı. 20 gün sonra konutların % 45’i teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

"2025 YILI SONUNA KADAR 11 İLDE EVİNE GİRMEYEN TEK BİR AFETZEDE KARDEŞİMİZ KALMAYACAK

Kürsüden net bir mesaj da veren Bakan Kurum, "2025 yılı sonu itibarıyla 11 ilde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak" şeklinde konuştu.