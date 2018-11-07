Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

Çorlu ilçesinde geçtiğimiz günlerde Millet Bahçesi yapılması planlanan devlet hastanesinin eski binasını gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanına gelen Sebahat Kuşçu, vefat eden eşinin yattığı mezarlığa minibüslerin gitmediğini ifade ederek yardım istedi. Bakan Kurum’dan yardım isteyen Kuşçu, "Belediye otobüsleri 1 numara olan mezarlığa gitmiyor. Orada bayır var. Bizi aşağıda bırakınca zorlanıyoruz. Bir aydır gidemiyorum. Belediyeye de gittim şikayete, her Cuma gidiyordum şimdi gidemiyorum" dedi.
Yaşlı kadının yardım talebi üzerine Bakan Kurum, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'ya talimat vererek sorunun çözülmesini isteyip, "Belediye ile görüşelim olmazsa biz haftada bir, 10 günde bir teyzemizi istediği zaman mezarlığa götürelim" şeklinde konuştu.
KAYMAKAM SARILI'DAN SEBAHAT TEYZEYE ZİYARET
Bakan Kurum’un talimatının ardından harekete geçen Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Sebahat Kuşçu’yu Kaymakamlıkta misafir etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatı üzerine belediye yetkilileri ile görüşme yapan Kaymakam Cafer Sarılı, Sebahat Kuşçu’nun sorununun çözüme kavuşturulmasını sağladı.
Belediye yetkililerinin mezarlığa midibüs seferi başlatacağı öğrenildi. (İha)
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