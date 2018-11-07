HABER

Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 11:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanına yaklaşarak vefat eden eşinin yattığı mezarlığa minibüslerin gitmediğini söyleyen ve yardım isteyen Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü.

Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

Çorlu ilçesinde geçtiğimiz günlerde Millet Bahçesi yapılması planlanan devlet hastanesinin eski binasını gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanına gelen Sebahat Kuşçu, vefat eden eşinin yattığı mezarlığa minibüslerin gitmediğini ifade ederek yardım istedi. Bakan Kurum’dan yardım isteyen Kuşçu, "Belediye otobüsleri 1 numara olan mezarlığa gitmiyor. Orada bayır var. Bizi aşağıda bırakınca zorlanıyoruz. Bir aydır gidemiyorum. Belediyeye de gittim şikayete, her Cuma gidiyordum şimdi gidemiyorum" dedi.

Yaşlı kadının yardım talebi üzerine Bakan Kurum, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'ya talimat vererek sorunun çözülmesini isteyip, "Belediye ile görüşelim olmazsa biz haftada bir, 10 günde bir teyzemizi istediği zaman mezarlığa götürelim" şeklinde konuştu.

KAYMAKAM SARILI'DAN SEBAHAT TEYZEYE ZİYARET

Bakan Kurum’un talimatının ardından harekete geçen Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Sebahat Kuşçu’yu Kaymakamlıkta misafir etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatı üzerine belediye yetkilileri ile görüşme yapan Kaymakam Cafer Sarılı, Sebahat Kuşçu’nun sorununun çözüme kavuşturulmasını sağladı.

Belediye yetkililerinin mezarlığa midibüs seferi başlatacağı öğrenildi. (İha)

PARTNERÖnce gizlediler ama... Böyle ortaya çıktıÖnce gizlediler ama... Böyle ortaya çıktı
9 yıl önce yayaya çarpıp kaçan hurdacı yakalandı9 yıl önce yayaya çarpıp kaçan hurdacı yakalandı
Köpeklerin saldırdığı yavru kediyi kurtardıKöpeklerin saldırdığı yavru kediyi kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Tekirdağ Çorlu sebahat teyze

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

4413 yılından gelen zaman yolcusu: İnsan ırkı yok oluyor

4413 yılından gelen zaman yolcusu: İnsan ırkı yok oluyor

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurtuluş Savaşı'nın dev yürekli küçük adamı: Ali Şamil

Kurtuluş Savaşı'nın dev yürekli küçük adamı: Ali Şamil

Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Gölköy'de yaşıyor

Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Gölköy'de yaşıyor

'Sinem'le dans ettik, içkinin etkisiyle yakınlaştık, eve geldik' Sonrası korkunç

'Sinem'le dans ettik, içkinin etkisiyle yakınlaştık, eve geldik' Sonrası korkunç

Antalya'da sürücü ölümden döndü ama... Gördüğü karşısında büyük üzüntü yaşadı!

Antalya'da sürücü ölümden döndü ama... Gördüğü karşısında büyük üzüntü yaşadı!

2,5 dakikada 160 bin TL'lik hırsızlık!

2,5 dakikada 160 bin TL'lik hırsızlık!

Cezaevinden firar etti, yediği mantardan zehirlenince yakayı ele verdi!

Cezaevinden firar etti, yediği mantardan zehirlenince yakayı ele verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.