Bakan Kurum: "Deprem Elazığ’ın yapı stokunun yüzde 25-30’unu etkilemiş durumda"

Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 60 seviyesine geldiğini ve depremin Elazığ’ın yapı stokunun yüzde 25-30’unu etkilediğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Acil yıkılacak 286 binamız var, şehrin hemen hemen her yerinde tehlike arz eden yıkılma riski bulunan binaların yıkım sürecini başlattık. Şuan itibariyle 54 tane binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir" dedi.

Elazığ’ın Maden ilçesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, heyelan riski olan bölgede incelemelerde bulunup, vatandaşlarla görüştü. Daha sonra kaymakamlığa geçen her iki bakan açıklama yaptı.

İçişleri bakanlığının ilan ettiği etkinlik oluru ile her tarafta çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum;" Diğer taraftan enkaz çalışmalarımızı diğer bir durumumuz ise kalıcı konutlarla ilgili çalışmaları süratli bir şekilde devam ediyor. Maden ilçemizde etkililik oluru verdiğimiz bir durumda afete maruz bir bölgesi olan bir ilçemiz 4 bin yıllık tarihi olan kadim bir ilçemiz. Bu ilçede de yaptığımız hasar tespit neticelerinde bir yıkık 17 ağır hasarlı 18 orta hasarlı 2’de acil yıkılacak yapı tespiti yaptık. Elazığ geneline baktığımızda yüzde 60 seviyelerine gelmiş bulunmaktayız. İnşallah dün de ifade ettiğimiz gibi 3-4 gün içinde büyük bir çoğunluğunu toparlayacağız ve Elazığ’daki tabloyu net bir şekilde görebilmiş olacağız. Gelen verilerimizi haritamıza coğrafi bilgi sistemleri müdürlüğü işaretliyoruz ve mahalle mahalle olması gereken yerlerde yapabiliyorsak, eğer yerinde yapamıyorsak rezerv alandaki dönüşüm alanlarında vatandaşlarımıza kalıcı konutların çalışmasını başlatmış durumdayız. Elazığ için şu an itibari ile 93 yıkık binamız var 266 bağımsız bölümden oluşuyor. 2 bin 42 ağır hasarlı binamız var bu binaların bağımsız bölümü ise yaklaşık 7 bin 703 bunlardan bin 382 orta hasarlı binamız var bunlarda 9 bin 300 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Bir tablo verecek olursak şuan itibari ile bu deprem büyüklüğünü anlatmak adına söylüyorum Elazığ’ımızın yapı stokunun yüzde 25/30’unu etkilemiş durumda bir kısmı orta hasarlı bir kısmını da ağır hasarlı bir kısmını da yıkmak suretiyle etkilemiş durumda" diye konuştu.