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Bakan Kurum: Depremde 278 yapıda hasar tespit edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 01:35 | Son Güncelleme

 ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'de meydana gelen depremin yolaçtığı tahribatla ilgili bilgi verdi.

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'de meydana gelen depremin yolaçtığı tahribatla ilgili bilgi verdi. Bakan Kurum, "Toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. Bunlar ön tespitler ekiplerimiz 5 bölgede sahadalar ve tespitlere devam ediyorlar. 22 tane yaralı vatandaşımız var” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ve incelemelerde bulunmak için bugün Bayburt’a geldi. Kentte yapılan yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunan Bakan Kurum, Denizli Acıpayam’da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem hakkında da açıklamalarda bulundu. Denizli'de yaşanan depremin bir kez daha deprem gerçeğini gözler önüne serdiğini ifade eden Bakan Kurum, "Bugün Denizli Acıpayam’da bir deprem meydana geldi, deprem gerçeğini bize bir kere daha hatırlattı. 5.5 büyüklüğünde oluşan depremde ilk belirmelere göre ağır hasarlı 139 binamız var. Hafif hasarlı 132 binamız var, yıkılmış halde 7 binamız var. Toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. Bunlar ön tespitler ekiplerimiz 5 bölgede sahadalar ve tespitlere devam ediyorlar. 22 tane yaralı vatandaşımız var, vatandaşlarımıza tekrar acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

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