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Bakan Kurum, depremde hasar gören mahallelerde incelemede bulunuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 14:02 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören mahallelerde bina ve alan incelemesinde bulunuyor.Abdullah Paşa Mahallesine giden Bakan Kurum, hasar gören binaların içine girip inceleme yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören mahallelerde bina ve alan incelemesinde bulunuyor.
Abdullah Paşa Mahallesine giden Bakan Kurum, hasar gören binaların içine girip inceleme yaptı. Mahallede yaşayan ve evleri hasar gören vatandaşlarla da görüşen Bakan Kurum, hasarlı bölgeleri daha hızlı tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılabilmesi için takviye ekiplerin sahada çalıştığını belirtti. Bakan Kurum, Abdullah Paşa Mahallesindeki incelemelerin ardından diğer mahallelere geçecek.

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