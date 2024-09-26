HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bakan Kurum depremden etkilenen Hatay'da toplu konutları inceledi!

Bakan Kurum depremden etkilenen Hatay'da toplu konutları inceledi!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
26.09.2024 16:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kimsenin unutamadığı o tarih 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli birçok çevre ili etkileyen depremde binlerce yurttaş hayatını kaybederken, geriye yalnızca enkaz kalmıştı. Depremden etkilenen illerden biri olan Hatay’a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gitti. Kurum, konutların inşası hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Kurum depremden etkilenen Hatay'da toplu konutları inceledi!

6 Şubat 2023 yılının üzerinden tam 19 ay geçti ve depremin geride bıraktığı enkazın izleri hala sarılmaya devam ediliyor. Depremden etkilenen ve diğer illerde olduğu gibi binlerce binanın yıkıldığı Hatay’da birçok yurttaş evsiz kalmış ve konteynerlerde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmıştı. O günden bu yana birçok ilde yıkılan binaların ardından yeni binalar yapılarak, konutların teslimi devam ediyordu.

kurum

KURUM: ‘‘SON KARDEŞİMİZİN YÜZÜ GÜLENE KADAR DEVAM ETTİRECEĞİZ’’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay Gülderen Mahallesi Toplu Konutları inceledi ve sonrası ise basın açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum'un yaptığı basın açıklamasında şunlara değindi:

‘‘11 ilimiz ayağa kalkana kadar bölgeden ayrılmayacağız. 2025 yılı bitmeden evine girmeyen vatandaşımız kalmayacak. Şu an konut teslim sayımız 101 bin 254'e ulaştı. Yılsonuna kadar 200 bin konutu, 2025 yılı sonuna geldiğimizde de 452 bin konut ve iş yerimizi 11 ilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Motivasyonumuz depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına 1 saat 1 dakika bile önce olsa teslim etmek ve bu anlayışla çalışmak.
Biz buradaki demografik yapıyı koruyacağız, ilk gündeki o birliği beraberliği kardeşliği işin sonuna kadar burada en son depremzede kardeşimizin yüzü gülene kadar devam ettireceğiz.’’

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Kahramanmaraş Murat Kurum çevre ve şehircilik bakanı konut
En Çok Okunan Haberler
İddia: Düğün görüntülerinden rahatsız oldu, inceleme başlatılmasını istedi

İddia: Düğün görüntülerinden rahatsız oldu, inceleme başlatılmasını istedi

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Icardi iddiası!

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Icardi iddiası!

'Bu mirası çocuklarıma bırakacağım' 54 yıl boyunca satın aldı!

'Bu mirası çocuklarıma bırakacağım' 54 yıl boyunca satın aldı!

Yazıklar olsun: Dini değerleri istismar etmekten bıkmıyorlar! Şehit kokusu adı altında parfüm üretip reklamını yaptılar

Yazıklar olsun: Dini değerleri istismar etmekten bıkmıyorlar! Şehit kokusu adı altında parfüm üretip reklamını yaptılar

İnfial yaratan detaylar ortaya çıktı! 12 gün önce de annesine saldırmış…

İnfial yaratan detaylar ortaya çıktı! 12 gün önce de annesine saldırmış…

Yurdun dört bir yanından gelip yerin metrelerce altına onun için iniyorlar

Yurdun dört bir yanından gelip yerin metrelerce altına onun için iniyorlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Çok satanlarda birinci sırada! Camper'ın Wagon modeli indirimde

Çok satanlarda birinci sırada! Camper'ın Wagon modeli indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.