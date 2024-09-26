Bakan Kurum depremden etkilenen Hatay'da toplu konutları inceledi!

6 Şubat 2023 yılının üzerinden tam 19 ay geçti ve depremin geride bıraktığı enkazın izleri hala sarılmaya devam ediliyor. Depremden etkilenen ve diğer illerde olduğu gibi binlerce binanın yıkıldığı Hatay’da birçok yurttaş evsiz kalmış ve konteynerlerde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmıştı. O günden bu yana birçok ilde yıkılan binaların ardından yeni binalar yapılarak, konutların teslimi devam ediyordu.

KURUM: ‘‘SON KARDEŞİMİZİN YÜZÜ GÜLENE KADAR DEVAM ETTİRECEĞİZ’’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay Gülderen Mahallesi Toplu Konutları inceledi ve sonrası ise basın açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum'un yaptığı basın açıklamasında şunlara değindi:



‘‘11 ilimiz ayağa kalkana kadar bölgeden ayrılmayacağız. 2025 yılı bitmeden evine girmeyen vatandaşımız kalmayacak. Şu an konut teslim sayımız 101 bin 254'e ulaştı. Yılsonuna kadar 200 bin konutu, 2025 yılı sonuna geldiğimizde de 452 bin konut ve iş yerimizi 11 ilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Motivasyonumuz depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına 1 saat 1 dakika bile önce olsa teslim etmek ve bu anlayışla çalışmak.

Biz buradaki demografik yapıyı koruyacağız, ilk gündeki o birliği beraberliği kardeşliği işin sonuna kadar burada en son depremzede kardeşimizin yüzü gülene kadar devam ettireceğiz.’’