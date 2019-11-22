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Bakan Kurum: Dipsiz Göl'le ilgili 4 maddelik eylem planı belirledik

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:20 | Son Güncelleme

 ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olan Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'le ilgili 4 maddelik eylem planı belirlediklerini açıkladı.

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olan Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'le ilgili 4 maddelik eylem planı belirlediklerini açıkladı.
Sinop’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğal güzelliği ile bilinen Dipsiz Göl’de istemedikleri bir süreç yaşandığını belirten Bakan Kurum, “Bununla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları çerçevesinde Dipsiz Göl’ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik eylem planı belirledik. Bakanlığımız bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlüğümüz ile o gölü yerinde takip ediyorlar. Gölümüzü eski haline getirecek ve gölümüz kıyısındaki mikroorganizmaları yeniden canlandıracak ve aynı su seviyesini koruyacak şekilde su takviyesini de buraya yapıyoruz. Bundan sonra izinsiz kazıların yapılmaması amacıyla da Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) yönetmenliğinde de değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye’mizin neresinde olursa olsun yapılacak kazılara ilişkin bakanlığımızdan ÇED raporu alma zorunluluğu getirdik. Yeni düzenleme ile birlikte de doğal güzelliklerimizi koruma altına alacak ve bilinçsiz define aramalarının da önüne geçmiş olacağız" dedi.
4 MADDELİK EYLEM PLANINDA NE VAR?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı 4 maddelik 'Dipsiz Göl Eylem Planı' alanın hassas korunması ile uzmanların gölün oluşumunu tamamlayıncaya kadar takibine içeren süreçlerden oluşuyor. Eylem Planı 1’inci maddesi gölün ‘doğal sit’ alanı ilan edilerek koruma altına alınmasını kapsıyor. Bununla ilgili Trabzon Doğal Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanlığı’nda çalışma yürütülecek. Planın 2’nci maddesi ise gölle ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini kapsıyor. ÇED süreci ile gölün gelecekte çevresel faktörlerden korunma esasları belirlenecek. Eylem Planının 3’üncü maddesi ise Bilimsel Kurul İzlemesi başlığı altında bölgedeki üniversitelerden çeşitli branşlarda akademisyenlerin gölle ilgili izleme, takip ve raporlar hazırlamasını kapsıyor. Eylem Planının son maddesi ise göl alanına suyun intikali ve takibi başlığı altında göle verilmeye başlanan suyun takibinin yapılması amaçlanıyor. Planla birlikte gölün eski haline kavuşması hedefleniyor.

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