Bakan Kurum: Dipsiz Göl'le ilgili 4 maddelik eylem planı belirledik (2)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:34 | Son Güncelleme

BAKAN KURUM: KADIRALAK YAYLASI HİÇBİR ZAMAN İMARA AÇILMAYACAK Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sinop'taki incelemeleri sırasında Trabzon'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan ve Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği korunan 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği Kadıralak Yaylası'nın '3'üncü derece doğal sit alanı' olan statüsünün 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım' alanı olarak değiştirilmesinin iptali istemiyle açılan dava süreci ve yaylanın imara açılacağı yönündeki tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.  Türkiye’nin bütün doğal güzelliklerini koruma üzerine bir hedef koyduklarını anlatan Bakan Kurum, "Hatta yüzde 9 olan korunan alanlarımızın miktarını 2023 yılına kadar yüzde 17'ye çıkaracak bu noktada yapılabilecek millet bahçeleri, doğal sit allananlarının sayısını arttırılması, özel çevre koruma alanlarının sayısının da artırılması gibi birçok adımı da kararlı bir şekilde atmaya gayret gösteriyoruz.

BAKAN KURUM: KADIRALAK YAYLASI HİÇBİR ZAMAN İMARA AÇILMAYACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sinop'taki incelemeleri sırasında Trabzon'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan ve Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği korunan 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği Kadıralak Yaylası'nın '3'üncü derece doğal sit alanı' olan statüsünün 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım' alanı olarak değiştirilmesinin iptali istemiyle açılan dava süreci ve yaylanın imara açılacağı yönündeki tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye’nin bütün doğal güzelliklerini koruma üzerine bir hedef koyduklarını anlatan Bakan Kurum, "Hatta yüzde 9 olan korunan alanlarımızın miktarını 2023 yılına kadar yüzde 17'ye çıkaracak bu noktada yapılabilecek millet bahçeleri, doğal sit allananlarının sayısını arttırılması, özel çevre koruma alanlarının sayısının da artırılması gibi birçok adımı da kararlı bir şekilde atmaya gayret gösteriyoruz. Kadıralak Yaylasında, Trabzon’umuzun Tonya ilçesinde bulunan bu yaylamızda da bakışımız amacımız bunun dışında değildir. Bu çerçevede 3’üncü dereceden doğal sit alanında bulunan bu yaylamız eski sit alanı 2 milyon metrekare iken almış olduğumuz karar ile sit alanı miktarını 4 kat artırarak yaklaşık 7.6 milyon metrekareye çıkardık. Yaylamız hiçbir zaman altını çizerek söylüyorum ki imara açılmayacaktır. Koruma alanını 4 kat arttırarak daha da büyüttük. Burada yapılacak her türlü adımda bakanlığımız uhdesinde Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz onayı ile yapılacaktır. Kadıralak Yaylamız hiçbir zaman imara açılmayacaktır" dedi.
KADIRALAK YAYLASI'NIN STATÜSÜ
Trabzon'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan ve Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği korunan, ince ve uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği, Karadeniz'in gözde yerleri arasındaki Kadıralak Yaylası'nın '3'üncü derece doğal sit alanı' olan statüsünün 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım' alanı olarak değiştirilmesi, yargıya taşındı. Yeni statünün, yaylanın doğal yapısını bozacağını öne süren bölge halkı ve çevreciler, Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26 Mayıs 2017 tarihli ve 785 sayılı kararının iptali istemiyle Trabzon İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Davayı 27 Mart 2018'de reddeden yerel mahkemenin kararı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdare Dava Dairesi tarafından bozuldu. İstinaf Mahkemesi'nce çevre, ziraat ve orman mühendisleri ile peyzaj mimarı, zoolog, biyolog ve botanik uzmanlarından oluşan heyetle bilirkişi keşfi yaptı. Yaylanın koruma statüsünün değiştirilmesi kararının Uluslararası Bern Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve Türkiye'nin tazminat ödemekle karşı karşıya kalacağını savunan hukukçular ile yöre halkı da, karardan vazgeçilmesini istedi.

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