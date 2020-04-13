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Bakan Kurum duyurdu! 28 ile yeni genelge gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 13:41 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs önlemleri kapsamında 28 ile yeni genelge gönderildiğini açıkladı.

Bakan Kurum duyurdu! 28 ile yeni genelge gönderildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi. Genelgeye göre, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Denize kıyısı olan 28 ilimize gönderdiğimiz genelgeyle; yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak."

Atıklar ayrıştırılarak kapalı poşetlerde, dezenfekte edilerek teslim alınacak. Maske, eldiven ve hijyen malzeme atıkları 72 saat geçici depolama alanlarında bekletilerek bertarafa gönderilecek. Yurt içindeki karantina uygulanan gemilerin çöpleri tıbbi atık olarak yönetilecek."

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Anahtar Kelimeler:
çevre koronavirüs genelge Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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