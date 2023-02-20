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  4. Bakan Kurum duyurdu: Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı

Bakan Kurum duyurdu: Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı

20.02.2023 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Kurum duyurdu: Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı

Ayrıntılar geliyor...

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