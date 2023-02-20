Haberler
HABER
Güncel
Bakan Kurum duyurdu: Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı
Bakan Kurum duyurdu: Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı
20.02.2023 19:59 |
Son Güncelleme:
20.02.2023 19:59
TAKİP ET
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum, deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldığını bildirdi.
Geri Dön
En Çok Aranan Haberler
Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Şubat son depremler
Ayranlı çorba nasıl yapılır?
Mükemmel dokusuyla mazoik kakaoli kek tarifi!
Survivor yeni bölüm ne zaman? 20 Şubat TV8 yayın akışı
Dev indirim! Salam 10 TL, kıyma 62,90 TL, sucuk 67,50 TL!
Ünlü isim ev kiralarına isyan etti! 'Akıl sır ermiyor!'
Sakın geçiştirmeyin! Saç beyazlaması uyarıcı olabilir
Bir Küçük Gün Işığı bugün var mı, yok mu?
Şanlıurfa ve Adıyaman’da okullar ne zaman açılacak?
TOKİ kuraları ertelendi mi?
Afedzede barınma desteği başvurusu nasıl yapılır?
Diyanet'in fetvasına çok kızdı! 'Aklımızla oynamayın artık!'
'Ailesine bakmaya çalışan küçük bir gencim...'
BİM'de çamaşır suyu 18,50 TL'den, bebek bezi 59,00 TL'den satılacak!
İstanbul'a yeniden kar geliyor! Dikkat Sibirya soğukları vuracak
Neden lavabo giderine bir kaşık tuz dökmeniz gerekiyor?
Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman?
Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı!
EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak?
Ağızda dağılan şekerpare tarifi! Nefis şekerpare nasıl yapılır?
A101'de yüzde 22'ye varan indirim! Kağıt havlu 45 TL'ye bulaşık deterjanı 32,50 TL'ye düştü!
Kırışıksız bir cildin sırrını paylaştı: Botoksa elveda!
Sözleriyle yürek burktu! "Ne yediğimden ne içtiğimden bir şey anlıyorum"
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! 19 Şubat son depremler listesi
18 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?
19 Şubat gram, çeyrek, yarım, ata altın fiyatları!
19 Şubat dolar, euro ve sterlinde son durum!
Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman?
Ölüm haberini duyurdu! "Tarifsiz bir acı"
Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı yok mu?