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  4. Bakan Kurum duyurdu: İskenderunlular özledikleri sahile kavuşacak

Bakan Kurum duyurdu: İskenderunlular özledikleri sahile kavuşacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.12.2024 09:42
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay ziyareti kapsamında ‘İskenderun Sahil Projesi’ne ilişkin çalışmaları başlatacak. Sosyal medyadan yarın 14.30'da düzenlenecek törenin duyurusunu paylaşan Bakan Kurum, “İskenderun Sahilimize öyle bir proje hazırladık ki, İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak. Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştiriyoruz. Yarın tüm hemşehrilerimizi heyecanımızı paylaşmaya bekliyoruz” dedi.

Bakan Kurum duyurdu: İskenderunlular özledikleri sahile kavuşacak

Bakan Murat Kurum, 27- 28 Aralık’ta Hatay’ı ziyaret edecek. İskenderun Sahili'ndeki yeşil alan düzenlemesi ve sosyal donatı çalışmalarını başlatacak. Proje kapsamında, 3.2 kilometrelik sahil şeridinde 26 etaptan oluşan sosyal donatı alanları inşa edilecek. Doğal doku korunarak vatandaşların sahilden istifade etmesi sağlanacak.

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ŞANTİYE ZİYARETLERİ DE YAPILACAK

Bakan Kurum Hatay temasları kapsamında Kırıkhan, Antakya ve İskenderun’daki şantiye alanlarını da ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

DEPREMDE ÇÖKEN SAHİLDE DÜZENLEME

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’ın İskenderun Sahili’nde yaklaşık 80 santimetrelik çökme meydana gelmişti. İlk etapta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sahilde tahkimat yapıp dalgakıranlar oluşturdu. Tahkimatın tamamlanmasının ardından Bakan Kurum’un talimatıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde ‘İskenderun Sahil Projesi’ hazırlandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İskenderun Murat Kurum sahil
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