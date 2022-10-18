HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Kurum duyurdu! 'Şanlıurfa'ya değeri 14 milyar liraya ulaşan 13 bin 949 konut kazandırdık'

Bakan Kurum duyurdu! 'Şanlıurfa'ya değeri 14 milyar liraya ulaşan 13 bin 949 konut kazandırdık'

18.10.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şanlıurfa'ya değeri 14 milyar liraya ulaşan 13 bin 949 konut kazandırdık. Yatırım değeri 4 milyar olan 788 ticari ünite ve sosyal donatılar ile 6 millet bahçesi projemiz Şanlıurfa'da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum duyurdu! 'Şanlıurfa'ya değeri 14 milyar liraya ulaşan 13 bin 949 konut kazandırdık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Eyyübiye Kentsel Dönüşüm Alanı'nda helikopterle havadan incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde, kentteki belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen "Şanlıurfa Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum toplantıda, kent merkezi ve ilçelerde Bakanlık olarak yaptıkları yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Şanlıurfa'ya Bakanlık olarak diğer ilgili kurumlarla eş zamanlı hizmetler sunduklarını dile getiren Kurum, daha güzel bir kent inşa etmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

12

Kurum, birlik ve beraberliğin Şanlıurfa'da güçlü olduğunu bildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'ya değeri 14 milyar liraya ulaşan 13 bin 949 konut kazandırdık. Yatırım değeri 4 milyar olan 788 ticari ünite ve sosyal donatılar ile 6 millet bahçesi projemiz Şanlıurfa'da devam ediyor. Tarımın daha iyi olması için 3 barajın inşasını da sürdürüyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük projesini duyurmuştuk. 'İlk Evim Projesi' ile de 7 bin 64 konutu Şanlıurfa'ya kazandıracağız. İlçelerimize göre detaylı dağılımlar var. Bugün de Harran'da da konut ihtiyacı olduğu belirtildi. İnşallah Harran'a da 250 sosyal konut kazandıracağız. Yeni iş kurma için de 500 iş yerini Eyyübiye'de yapıyoruz. Projeyle kentimizin istihdamına katkı sağlanacak. Yine 40 bin konutu Şanlıurfalıların hizmetine sunacağız, 20 bini merkez, 20 bini de ilçelerde olacak. 25 Ekim'de de 17 ilde 5 bin konutun temeli atılacak. Şanlıurfa'da da o gün ilk konutların temeli atılacak ve 2 yıl içerisinde vatandaşımıza teslim edilecek."

Kurum, kentsel dönüşüm projelerine de önem verdiklerine işaret ederek, belediyelerle iş birliği halinde yürüttükleri çalışmaların detaylarına değindi.

Balıklıgöl yakınlarında "Kültür Adası Projesi" ve peyzaj düzenlemesi yapacaklarını belirten Kurum, binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bu kutsal mekanı Şanlıurfa'ya yakışır bir hale getirmek istediklerini anlattı.

Bakan Kurum, Şanlıurfa merkez ve ilçelerine çevre düzenlemesi ve farklı projeler için 20 milyon liraya yakın kaynak aktaracaklarını ifade etti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte AK Parti'nin masasındaki son anket!İşte AK Parti'nin masasındaki son anket!
Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdiDilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi
Son ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti, CHP ve İYİ Parti...Son ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti, CHP ve İYİ Parti...
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Nureddin Nebati Murat Kurum

En Çok Okunan Haberler

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Karısına mesaj atan güvenliği feci şekilde dövdü!

Karısına mesaj atan güvenliği feci şekilde dövdü!

AK Parti'den 'tütün' teklifi! Hapis cezası geliyor

AK Parti'den 'tütün' teklifi! Hapis cezası geliyor

Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Ekip otosunu boş görünce sinir krizi geçirdi! Dehşeti anlattı

Ekip otosunu boş görünce sinir krizi geçirdi! Dehşeti anlattı

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.