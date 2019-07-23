HABER

Bakan Kurum, Düzce’de sel bölgesini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 16:12 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce’de selden etkilenen Uğurlu köyüne gelerek incelemelerde bulundu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin meydana geldiği Düzce’ye geldi.

Bakan Kurum, Düzce’de sel bölgesini ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce’de selden etkilenen Uğurlu köyüne gelerek incelemelerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin meydana geldiği Düzce’ye geldi. Düzce merkezinde bulunan AFAD Müdürlüğüne gelen Bakan Kurum, Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve diğer yetkililerden brifing aldı. Kurum daha sonra, selden en çok etkilenen yerlerden birisi olan Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünü ziyaret etti. Kurum, burada incelemelerde bulunarak vatandaşları dinledi.

Bakan Kurum, Düzce’de sel bölgesini ziyaret etti

Bakan Kurum, Düzce’de sel bölgesini ziyaret etti

Bakan Kurum, Düzce’de sel bölgesini ziyaret etti

Bakan Kurum, Düzce’de sel bölgesini ziyaret etti

PARTNERBöyle görüntülendi! Soluğu ailesinin yanında aldıBöyle görüntülendi! Soluğu ailesinin yanında aldı
Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”
Milletvekili Yalım'dan Murat Dağı'nda altın madenine tepkiMilletvekili Yalım'dan Murat Dağı'nda altın madenine tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de zincirleme trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de zincirleme trafik kazası!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a 20 yıl hapis istemiyle yeni dava

İddianame kabul edildi! Kuytul ile ilgili yeni gelişme

Bakanlık açıkladı! Turuncu listede aranan Murat Gündüz öldürüldü

Murat Gündüz öldürüldü

Burdur'da 3,0 büyüklüğünde deprem

Burdur'da 3,0 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.