HABER

Bakan Kurum: Eczanelerde poşetlerin ücretsiz olması noktasında usul esasları yayınlayacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 16:03 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımı ile ilgili, "15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımı ile ilgili, "15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz. 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti. Bakan Kurum, Valilikte yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Kurum, 2 yıl önce İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in bugün ölüm yıl dönümü olduğuna dikkat çekerek, "Gösterdiği kahramanlıkla bu ülkenin topraklarına, bu millete karşı düzenlenen hain terör saldırısını engellemiş ve kahraman bir duruş sergilemiştir. Allah yakınlarına sabır versin, milletimizin başı sağ olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına da sabır diliyorum" diye konuştu. 'Sıfır Atık' projesi kapsamında Safranbolu'yu pilot bölge ilan ettiklerini açıklayan Bakan Kurum, "Tüm ilçe genelinde 'Sıfır Atık' sistemine geçmek suretiyle projeyi başlatıyoruz. Bu proje bittiği zaman atıkların kaynağında ayrıştırıldığı ve bu ayrıştırılan atıkların düzenli depolama sahasında bertaraf edildiği, organik atıkların da kompost haline getirildiği, hiçbir çöpün yok edilmeden, ayrıştırılmadan bu proje kapsamında çöp kovası, çöp kamyonu görmeyeceğimiz ilçemizi pilot bölge seçmek suretiyle bu projeyi de gerçekleştireceğiz. Ve bu Türkiye'de bir ilk olacak" dedi. Eczanelerde poşet kullanımı ile ilgili tepkilerin olduğu yönünde yöneltilen soru üzerine ise Bakan Kurum, "Eczacılar Odası ile Bakanlığımızın bu konuda bir çalışması yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz. 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Burada başka bir hassasiyet de var. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız" açıklamasında bulundu.

PARTNERSosyal medyada herkes bunu paylaşıyorSosyal medyada herkes bunu paylaşıyor
Silopi'de 'Mekke'nin Fethi' etkinliğiSilopi'de 'Mekke'nin Fethi' etkinliği
Hem cüzdan hem poşet olarak kullanılıyorHem cüzdan hem poşet olarak kullanılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna Ortodoks Kilisesi İstanbul'da 'bağımsızlık' belgesini aldı

İstanbul'da tarih gün! Bağımsızlar

Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti! Müftünün sözleri sonrası cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Erzurum'da 20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Ceren Damar cinayetinin ardından YÖK harekete geçti

Üniversitedeki cinayetin ardından harekete geçildi

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.