Bakan Kurum: Eczanelerde poşetlerin ücretsiz olması noktasında usul esasları yayınlayacağız

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımı ile ilgili, "15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz. 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti. Bakan Kurum, Valilikte yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Kurum, 2 yıl önce İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in bugün ölüm yıl dönümü olduğuna dikkat çekerek, "Gösterdiği kahramanlıkla bu ülkenin topraklarına, bu millete karşı düzenlenen hain terör saldırısını engellemiş ve kahraman bir duruş sergilemiştir. Allah yakınlarına sabır versin, milletimizin başı sağ olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına da sabır diliyorum" diye konuştu. 'Sıfır Atık' projesi kapsamında Safranbolu'yu pilot bölge ilan ettiklerini açıklayan Bakan Kurum, "Tüm ilçe genelinde 'Sıfır Atık' sistemine geçmek suretiyle projeyi başlatıyoruz. Bu proje bittiği zaman atıkların kaynağında ayrıştırıldığı ve bu ayrıştırılan atıkların düzenli depolama sahasında bertaraf edildiği, organik atıkların da kompost haline getirildiği, hiçbir çöpün yok edilmeden, ayrıştırılmadan bu proje kapsamında çöp kovası, çöp kamyonu görmeyeceğimiz ilçemizi pilot bölge seçmek suretiyle bu projeyi de gerçekleştireceğiz. Ve bu Türkiye'de bir ilk olacak" dedi. Eczanelerde poşet kullanımı ile ilgili tepkilerin olduğu yönünde yöneltilen soru üzerine ise Bakan Kurum, "Eczacılar Odası ile Bakanlığımızın bu konuda bir çalışması yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz. 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Burada başka bir hassasiyet de var. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız" açıklamasında bulundu.



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