Bakan Kurum: Eczanelerde poşetlerin ücretsiz olması noktasında usul esasları yayınlayacağız (2)

CHP SEÇİM İRTİBAT BÜROSUNU ZİYARET ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kemal Güneş Caddesi üzerinde bulunan esnafı ve CHP seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Bakan Kurum, burada CHP'nin Karabük Belediye Başkan adayı Mehmet Durum'u tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bakan Kurum, ardında AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal'ın seçim irtibat bürosunun açılışını yaptıktan sonra partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

BARET TAKTI, İŞÇİ KIYAFETİ GİYDİ

Bakan Kurum daha sonra Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nı ziyaret etti. Baretini takan ve işçi kıyafeti giyinen bakan Kurum, fabrikanın tamamlanan ve devam eden çevre yatırımlarını inceledi, bilgi aldı. İşçilerle tokalaşan Bakan Kurum şöyle dedi:

"Şu anda bulunduğumuz bölge kükürtdioksit oranının en yüksek olduğu yerdi. Yapılan yatırımla kükürtdioksit oranı yok denilecek kadar az seviyelerde. 22 milyon dolarlık yatırımıyla artık Karabükümüzün havası daha temiz bir süreç içerisine girdi. Şubat ayı itibariyle tüm çevre yatırımları bittiği zaman artık Kardemir çevreye, doğaya duyarlı, üreten, emeğin, alın terinin temsili olduğu bir fabrika olarak bölgeye hizmet edecek."

PET ŞİŞE GETİRENLERE BEZ ÇANTA DAĞITTI

Bakan Kurum, Safranbolu ilçesine geçerek, Kazdağlı Meydanı'nda Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen '5 pet şişe getirene bez çanta hediye' kampanyasına katıldı. Bakan Kurum, pet şişe getirenlere bez çanta dağıttı. Bakan Kurum, plastik poşetlerin ücretli hale geldiğini söyleyerek, "Yıllık yaklaşık 30-35 milyar adet plastik poşet tüketiyoruz. Bu uygulama ile birlikte kişi başı 440 olan kullanım adedini çok yakın zamanda 40 adede düşürmeyi hedefliyoruz. Plastik poşetler doğada 400 ila 800 yıla varan sürede ancak doğaya karışabiliyor. Baktığınızda plastik poşetlerin toplanıp yeniden üretilme maliyeti normal bir maliyete göre 100 kat daha fazla. 2050 yılında denizlerde yaşayan balık sayısından daha fazla çözülmüş plastik olacağı öngörüsü var. Dolayısıyla biz AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız yerel seçimlerde propaganda malzemesi olarak hiçbir alanda sadece seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu alanların dışında hiçbir alanda plastik bayrak, poşet, broşür ve benzeri uygulama yapmamayı karar aldık. Ve bu uygulamayla da inşallah ülkemizde plastik poşet kullanımını azaltacağız" dedi.

'BELEDİYEMİZ GÜZEL BİR UYGULAMA YAPIYOR'

Safranbolu Belediyesi'nin 5 pet şişe getirene bez çanta hediye etmesiyle güzel bir uygulama gerçekleştirdiğine işaret eden bakan Kurum, "Belediyemiz güzel bir uygulama yapıyor. Şişe getiren vatandaşlarımıza ücretsiz bez torbalarımızdan hediye ediyoruz. Dolayısıyla bunlar tek kullanımlık değil. Poşetlerin yerine bez torbalarımızı kullanarak doğaya, çevreye, ülkemize daha duyarlı bir süreç içerisine gireceğiz. Geleceğimiz için, çocuklarımız için, daha güzel bir dünya için uygulamayı hep beraber destekliyoruz. Aynı zamanda kadın kollarımız da artık bezlerden çanta üretiyorlar. O çantaları da vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Hanımlardan isteğimiz artık alışverişe bu tarz çantalarımızla filelerimizle gitmeleri. Poşet tüketimini azaltmamız. Bu uygulamanın tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Uygulamada emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'MEKANSAL STRATEJİK PLAN HAZIRLIYORUZ'

"Tarım arazileri yerleşim alanı olarak açılıyor. Sanayi kuruluşu kuruluyor. Toprak bulamayacağız gelecekte. Bunlara da çözüm istiyoruz" diyen bir kadına Bakan Kurum, "Tüm Türkiye'de ulusal mekansal stratejik plan hazırlıyoruz. Bu plan çerçevesinde tarım arazilerinin, sanayi arazilerinin yerini belirleyeceğiz. Turizm alanlarının yerini belirleyeceğiz. Bunların şehirlerle olan ilişkisini arz talep dengesine göre oluşturacağız ve bu mekansal plan sayesinde tüm ülkemizdeki yatırımları bu plan çerçevesinde gerçekleştireceğiz" dedi.

KORELİ TURİSTİN ELİNDEKİ POŞETLERİ PAZAR FİLESİNE BOŞALTTI

Bakan Kurum, eski çarşı bölgesinde gezerken rastladığı Koreli turistin elindeki poşetleri, korumasından aldığı Pazar filesine boşalttı.