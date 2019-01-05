Bakan Kurum: Eczanelerde poşetlerin ücretsiz olması noktasında usul esasları yayınlayacağız (2)

CHP SEÇİM İRTİBAT BÜROSUNU ZİYARET ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kemal Güneş Caddesi üzerinde bulunan esnafı ve CHP seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Bakan Kurum, burada CHP'nin Karabük Belediye Başkan adayı Mehmet Durum'u tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bakan Kurum, ardında AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal'ın seçim irtibat bürosunun açılışını yaptıktan sonra partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

BARET TAKTI, İŞÇİ KIYAFETİ GİYDİ

Bakan Kurum daha sonra Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nı ziyaret etti. Baretini takan ve işçi kıyafeti giyinen bakan Kurum, fabrikanın tamamlanan ve devam eden çevre yatırımlarını inceledi, bilgi aldı. İşçilerle tokalaşan Bakan Kurum şöyle dedi:

"Şu anda bulunduğumuz bölge kükürtdioksit oranının en yüksek olduğu yerdi. Yapılan yatırımla kükürtdioksit oranı yok denilecek kadar az seviyelerde. 22 milyon dolarlık yatırımıyla artık Karabükümüzün havası daha temiz bir süreç içerisine girdi. Şubat ayı itibariyle tüm çevre yatırımları bittiği zaman artık Kardemir çevreye, doğaya duyarlı, üreten, emeğin, alın terinin temsili olduğu bir fabrika olarak bölgeye hizmet edecek."