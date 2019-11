Bakan Kurum: Eğer tedbir almazsak su kıtlığı yaşayamaya başlayacağız

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Türkiye 2023 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Su kaynaklarımızı çok verimli kullanarak, arıtmalarımızdan elde ettiğimiz geri dönüşüm ile kullanma oranlarımızı yüzde 1'den 5'e çıkararak ki şu an itibari ile baktığınızda kişi başına 1500 metre küp su kullanan bir ülkeyiz ve su fakiriyiz bu anlamda. 2030 yılı versiyonuna baktığımızda istatistiklere göre 1200 metreküpe kullanma suyu oranımız düşecek, düşmek zorunda kalacak ki eğer tedbir almazsak su kıtlığı yaşayamaya başlayacağız. 2050'li yıllarda dünyada su savaşlarının çıkacağı bile öngörülüyor" dedi.

"2050'Lİ YILLARDA DÜNYADA SU SAVAŞLARININ ÇIKACAĞI BİLE ÖNGÖRÜLÜYOR" Türkiye Ulusal Mekansal Strateji planı doğrultusunda 127 ayrı hedeflerinin olduğunu dile getiren Kurum, " Tarımdan sanayiye, ulaşımdan yeşil alanlara kadar şehirlerimizin 100 yıllık planlamasını yapmak için Türkiye Ulusal Mekansal Strateji planını ortaya koyuyoruz. Ve inşallah 2020 içerisinde bu planı tamamlamış olacağız. Bu plan çerçevesinde insan merkezli bir kentsel dönüşüm ile afetlere hazır, kimlikli, kişilikli, engelli dostu marka şehirleri inşa etmek istiyoruz. Coğrafi bilgi sistemlerini geliştiriyor, şehirlerimizin dijital dönüşümünü yaparak da 2023'ün, 2053'ün Türkiye'sinde artık dijitalleşen, markalaşan dünyada bizde dijitalleşme dönüşümünü tamamlayarak adımlarımızı atıyoruz. Enerjinin çok önemli olduğu, suyun önümüzdeki süreçte çok değerli olduğu zamanda biz de enerji verimli, sıfır atık uyumlu ve akıllı teknolojiler ile donatılmış yapılar inşa etmeye çalışıyoruz. Su kaynaklarımızı çok verimli kullanarak, arıtmalarımızdan elde ettiğimiz geri dönüşüm ile kullanma oranlarımızı yüzde 1'den 5'e çıkararak ki şu an itibari ile baktığınızda kişi başına 1500 metre küp su kullanan bir ülkeyiz ve su fakiriyiz bu anlamda. 2030 yılı versiyonuna baktığımızda istatistiklere göre 1200 metreküpe kullanma suyu oranımız düşecek, düşmek zorunda kalacak ki eğer tedbir almazsak su kıtlığı yaşayamaya başlayacağız. 2050'li yıllarda dünyada su savaşlarının çıkacağı bile öngörülüyor" dedi.

"HER YIL 300 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Kentsel dönüşüm hedeflerinin her yıl 300 bin konut ile 5 yılda tamamlamak olduğunu ifade eden Kurum, "2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız dediler ki, bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız dediler ve bize gösterdiği hedef doğrultusunda bugüne kadar 13 milyar lira kaynak aktardık bu projelere. Kentsel dönüşüm ile ilgili hedeflerimizi belirledik. 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konut var her yıl 300 bin konut dönüştürmek suretiyle 5 yıl içerisinde bu süreci tamamlamak istiyoruz. Bu anlamda da kentsel dönüşüm noktasında yıllık 100 bin 150 bin hedefimizin olacağı çok anlamlı bir projeyi de gerçekleştirmiş olacağız. Bir kısmını da kamu olarak biz gerçekleştireceğiz ki bu yıl 65 bin konutun dönüşümünü başlattık" şeklinde konuştu.

İSTANBUL ULUSLARARASI ANLAMDA FİNANS MERKEZİ HALİNE GELECEK

Bakan Kurum şöyle devam etti:

"Büyük Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerini konuşuyoruz. Bu anlamda ülkemizi, İstanul'umuzu finans merkezi haline getirecek çok önemli bir adımı biliyorsunuz Ataşehir'de İstanbul finans merkezimizin yapımına başlayarak attık. İçinde BDDK'nn, SPK'nın, Merkez Bankası'nın, Ziraat Bankasının, Halk Bankasının, borsamızın olduğu çok önemli bir alanı ve sadece şehrimizi değil, yakın Avrupa'yı ve Orta Doğu'yu ilgilendiren finans merkezinin inşaatını da hızlandırdık ve inşallah 2021 yılı sonu itibari ile tamamlamak ve tüm bölgemize hizmet etmesi amacı ile açılışını yapmak istiyoruz. İstanbul'u uluslararası anlamda finans merkezi haline getirecek adımı atmış olacağız. Çok örnek bir adım olacak. Sadece bölgesel değil İstanbul bir bütüncül olarak finans şehri, hizmet şehri olması adına bu adımları atacağız. Dünya şehirleri ile rekabet etmek noktasında sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu çerçevesinde bu adımları kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz"

(FOTOĞRAF)