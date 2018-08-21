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Bakan Kurum: Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2018 09:31 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor.

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Bu bayramla bize şunu hatırlatıyor; bir olduğunuzda, beraber olduğunuzda sizin bileğinizi kimse bükemez'' dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını memleketi Konya'da Hacıveyis Zade Camii'nde kıldı. Bakan Kurum, namazın ardından camide hemşehrileri ile bayramlaştı, çocuklara 20'şer lira harçlık verdi. Cami çıkışında basın açıklaması yapan Kurum, Konya'ya her bayram gelmeye çalıştığını belirtti. Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi: ''Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Bu bayramlar bize şunu hatırlatıyor; bir olduğunuzda, beraber olduğunuzda sizin bileğinizi kimse bükemez. Bayramlar bizim paylaşmamız gerektiğini, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmemiz gerektiğini ki, Türk milleti olarak en çok yardım yapan millet olduğumuzu herkes açık bir şekilde biliyor. O yüzden biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde, 2023'e, 2053'e, 2071'e emin adımlarla yürüyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.'' Bakan Kurum, daha sonra kimsesiz çocukların barındığı Çocuk Sevgi Evleri’ni ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

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