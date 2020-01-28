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  4. Bakan Kurum: "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var"

Bakan Kurum: "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2020 12:06 | Son Güncelleme

Bakan Kurum: "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var"


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