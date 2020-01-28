-
Haberler
-
HABER
-
Politika
-
Bakan Kurum: "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var"
Bakan Kurum: "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var"
POLİTİKA
HABERLERİ
|
28.01.2020 12:06 |
Son Güncelleme
Bakan Kurum: "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var"