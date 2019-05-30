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Bakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 22:32 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskân verilmeyecek.

Fatih POYRAZ/ANKARA (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskân verilmeyecek. Çevre ve İmar konusunda uzman hâkimlerin görev aldığı ihtisas mahkemeleri kuruluyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberindeki heyetle birlikte Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahalle iftarına' katıldı. Yaklaşık 5 bin Mamaklının katıldığı iftar programında konuşan Bakan Kurum, engelliler için yapılan düzenlemeyi açıkladı. Kurum, "Engelli kardeşlerimiz için yaptığımız bir düzenlemeyi ilk defa sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün de Resmi Gazetemizde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlık olarak yapı denetimde yeni bir düzenlemeye gittik. Bu düzenlemeyle bundan böyle; engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskân verilmeyecek. Bu çalışmamız sadece küçük bir adım, bunun devamı gelecek. Şehirlerimizi, binalarımızı engellilere uygun hale getireceğiz. Camiye, okula, hastaneye giremeyen, sosyal hayata entegre olamayan hiçbir engelli kardeşimiz kalmayacak" dedi.

'UZMAN HAKİMLERİN GÖREV ALDIĞI İHTİSAS MAHKEMELERİ KURULUYOR'

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün açıkladığı yargı reformuna da değinerek şöyle konuştu:

"İlaveten Cumhurbaşkanımız tarafından bugün açıklanan yargı reformuyla da çok önemli bir düzenleme geliyor. Çevre ve İmar konusunda uzman hakimlerin görev aldığı ihtisas mahkemeleri kuruluyor. Bu mahkemelerde çevre ve imar konusunda çok daha hızlı ve yerinde kararlar alınacak. Böylelikle telafisi mümkün olmayan durumların da önüne geçmiş olacağız."

MAMAKTAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ SON DURUM

Kurum, Mamak'a hizmet etmek deyince, akla ilk gelenin 'kentsel dönüşüm' olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kentsel dönüşümle yegane amacımız, bu ülkenin evlatları daha güvenli, daha sağlıklı, daha kimlikli ve yatay mimariye uygun şehirlerde yaşasın. Mamak’ta da aynı ruhla çalışıyoruz. İlçemizde kentsel dönüşüm kapsamında 4 adet riskli, 2 adet rezerv yapı alanımız var. Bu alanlarda belediyelerimiz ve bakanlık olarak kentsel dönüşümü yönetiyoruz, projelerimizi yapıyoruz. Araplar- Derbent- Dostlar- Köstence mahallelerimizde 2 bin 175 konutu inşa edip, teslim ettik. Anayurt ve Gülseren mahallelerinde birinci etapta 688 konutu teslim ettik. İkinci etapta bin 312 konutun inşaatlarında son aşamadayız. Üçüncü etapta bulunan bin 219 konutu da teslim etmiş durumdayız. Dördüncü etapta bulunan 447 konutu hak sahiplerine dün itibariyle teslim etmeye başladık. Lise, ilkokul ve anaokulumuzu eğitim öğretime hazır hale getirdik, camimizi de kısa bir sürede ibadete açacağız. Beşinci etap da şu anda projelendirme aşamasında. Bu etapta, başlangıçta bin 594 konutumuzu TOKİ eliyle üretmeyi planlıyoruz. Tüm bu projeleri uygulamanın yanında, bugüne kadar 17 milyon lira kira yardımını da vatandaşlarımıza sağlamış durumdayız. Bin 350 gecekondunun tamamını yıktık. Birinci etapta 869 konutun inşasını tamamladık ve hak sahiplerine teslim ettik. Hayırlı olsun"

MAMAK’A 200 YATAKLI HASTANE

Bakan Kurum, konuşmasının sonunda şunları kaydetti:

"Bugün Mamak’ta TOKİ Başkanlığımız eliyle yaklaşık 10 bin konutluk projeyi tamamlamışız. 3 bin 500 konutluk projemiz devam ediyor. İnşallah Mamak’a, yine TOKİ eliyle 200 yataklı bir hastaneyi de kazandıracağız. Ayrıca Mamak ilçemiz için hazırladığımız ticaret merkezi, cami, anaokulu, ilkokul, lise ve otopark projelerimizin çalışmaları devam ediyor. Mamak’ta 1 milyon 980 metre karelik millet bahçesi projemizin ilk etabını 13 Şubat’ta Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açtık. Üreğil millet bahçemizi, göletleri, yürüyüş yolları, piknik, oyun alanları ve kır kahveleri ile siz kıymetli Mamaklıların hizmetine sunduk."

Görüntü dökümü:
- Vatandaşlardan görüntü
- Alandan görüntü
- Bakan Kurum’un konuşması
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

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