Bakan Kurum Erzurum'daki projelerini anlattı: "Risk altındaki alanların dönüşümü sağlanacak"

Burada kentsel dönüşüm için düşünülen alanları haritadan inceleyen Kurum, daha sonra Sanayi ve Şükrüpaşa semtlerindeki gecekondu bölgelerini gezdi.

"Kale çevremiz ve kale çevresinde yapılacak çevre düzenlemesine ilişkin süreçlerle ilgili iki etaptan oluşan projemiz var. Kalenin yanında bulunan alanda 21 bin metrekare alanda projemizi gerçekleştireceğiz. Maliyeti, 14 milyon Türk lirası. 5 milyon lirasını İller Bankası Genel Müdürlüğü'müz kanalıyla hibe, kalan kısmına kredi vermek suretiyle projeyi gerçekleştiriceğiz. Kale etrafı tamamen açılacak ve tarihi binaların restorasyonu tamalandığında oraya gelen vatandaşlara konaklama ve yeme içme alanları da oluşturulacak. İkinci etap tarif ettiğim alanın karşısında kalan Cumhuriyet Caddesi, Ulucami, Taşambarlar arasındaki 88 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Burada 234 bina, 664 bağımsız bölüm var. Burasını hem kentsel dönüşüm hem riskli alan ilan ederek vatandaşların rızasıyla dönüşüm projesi gerçekletireceğiz."

Kurum, konutların tarihi eserlerin silüetlerini bozmadan inşa edileceğini, vatadaşların riskli binalardan kurtulacağını vurguladı.

Yapılacak projeler arasında Üç Kümbetler Millet Bahçesi çalışmasının da olduğunu ifade eden Kurum, şunları kaydetti: