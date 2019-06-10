HABER

Bakan Kurum Esenyurt'ta "tamamlanmayan konut" mağdurlarını dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 22:12 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenyurt'ta "tamamlanmayan konut projeleri "mağdurlarıyla bir araya geldi.

Bakan Kurum Esenyurt'ta "tamamlanmayan konut" mağdurlarını dinledi

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenyurt'ta "tamamlanmayan konut projeleri "mağdurlarıyla bir araya geldi. Bakan Kurum toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın mağduriyetini giderecek olan çalışmayı yine vatandaşımızla omuz omuza yapmak istiyoruz. Onlara bunun sözünü verdik. Evet, burada hukuki bir durum söz konusu. Taraflar bir sözleşme yapmışlar ancak sözleşmenin gereklerini yerine getirmeyenler var" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, akşam saatlerinde Esenyurt AK Parti İlçe Başkanlığı'nda, yaklaşık 100 bin kişiyi ilgilendiren "zamanında tamamlanmayan konut projeleri" konusunda mağdur vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşları dinleyen Bakan Kurum, toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Açıklamasına bu konuya değinerek başlayan Kurum, "Yaklaşık 100 bin vatandaşın bu süreçten etkilenmesi söz konusu. Esenyurt bölgemizde ifade edilen, yaklaşık 30 bin vatandaşımız. Biz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bir irtibat ofisi kuracağız. Bu irtibat ofisinde ilk olarak vatandaşlarımızın yüklenicilerle, ya da arsa sahipleriyle yapmış olduğu sözleşmeleri kendimiz bir inceleyeceğiz. Akabinde gönderilmesi gereken yerlere müfettişlerimizi göndereceğiz ve müfettişlerimiz de yapmış oldukları çalışmalar sonucunda bize bir veri sunacaklar. Bu veriler çerçevesinde de vatandaşımızın mağduriyetini giderecek olan çalışmayı yine vatandaşımızla omuz omuza yapmak istiyoruz. Onlara bunun sözünü verdik. Evet, burada hukuki bir durum söz konusu. Taraflar bir sözleşme yapmışlar ancak sözleşmenin gereklerini yerine getirmeyenler var. Vatandaşımızın mağduriyetini en aza indirecek çalışmayı inşallah hep birlikte yönetmek istiyoruz" diye konuştu.
Yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm konusuna da değinen Kurum, "Diğer taraftan, kentsel dönüşüm, biliyorsunuz, ülkemizin en önemli gerçeği. Kentsel dönüşüme ilişkin de dün Güngören'in Tozkoparan Mahallesi'ndeydik. Yaklaşık 6 bin 500 bağımsız bölümü içeren dönüşümü de başlatıyoruz. İstanbul her ilçesine gittiğimizde, o ilçede dönüştürülmesi gereken acil alanlar neresiyse, o alanların tespitini belediye başkanlarımızla, valilerimizle, kaymakamlarımızla, teşkilatımızla birlikte yaparak, inşallah dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Yerinde dönüşüm yapacağız. Vatandaşlarımızın mağduriyetini engelleyerek, yine aynı mahallede yaşamalarını sağlayacak bu dönüşümü de onlarla birlikte yapmak istiyoruz. Çerçevemiz yıllık 300 bin konut ve o acil dönüşüm gerektiren 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü de 5 yılda gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
(FOTOĞRAF)

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Konya’da dolu yağışı sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadıKonya’da dolu yağışı sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı
Hakkari'de hain saldırı: 2 işçi şehitHakkari'de hain saldırı: 2 işçi şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolda karşılaştığı eski eniştesini bıçakladı

Yolda karşılaştığı eski eniştesini bıçakladı

Ankara'da Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu

Günün en acı fotoğrafı!

İzmir'de baba vahşeti! Kızlarına kurşun yağdırdı

İzmir'de baba vahşeti! Kızlarına kurşun yağdırdı

Hakkari Yüksekova'da inşaat işçilerine hain saldırı: 2 şehit

Hakkari'de hain saldırı: 2 işçi şehit

Antalya'da bir kişi, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, kendini astı

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Panik atak geçiren yolcu Antalya-İstanbul uçağında olay çıkardı

Yolcu uçakta olay çıkardı! İki acil tahliye botunu patlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.