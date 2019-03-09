HABER

Bakan Kurum, Eskişehir’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir takım ziyaretler ve programlara katılmak üzere hava yoluyla Eskişehir’e geldi.Bir takım ziyaretler ve programlara katılmak üzere hava yolu ile Eskişehir’e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nda Vali Özdemir Çakacak ve il protokolü tarafından karşılandı.Karşılamaya Vali Özdemir Çakacak’ın yanı sıra Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Prof.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir takım ziyaretler ve programlara katılmak üzere hava yoluyla Eskişehir’e geldi.
Bir takım ziyaretler ve programlara katılmak üzere hava yolu ile Eskişehir’e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nda Vali Özdemir Çakacak ve il protokolü tarafından karşılandı.
Karşılamaya Vali Özdemir Çakacak’ın yanı sıra Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve ilgili kamu kurum müdürleri katıldı. Karşılamadan sonra Bakan Kurum, programlarına katılmak üzere havalimanından ayrıldı.

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
Türk bilim insanları, cilt yaşlanmasını engelleyici etken madde ürettiTürk bilim insanları, cilt yaşlanmasını engelleyici etken madde üretti
İkiz tenisçilerin hedefi Wimbledon, idolleri Williams kardeşlerİkiz tenisçilerin hedefi Wimbledon, idolleri Williams kardeşler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı! 3 sene sonra yeniden görüldü

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

İzmir'de iğrenç olay! 5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Osmanlı Hanedanı'na vefa! İstanbul'a gönderildi

Osmanlı Hanedanı'na vefa! İstanbul'a gönderildi

Meteoroloji'den son açıklama: Marmara'da sıcaklık artıyor

Son açıklama az önce geldi! Artacak

Kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti!

Kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti!

'Mayalılar' hırsızlık çetesinin firari üyesi tutuklandı

'Mayalılar' çetesinin son üyesi de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.