Bakan Kurum, Fikirtepe'de incelemelerde bulundu

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralı kurtarıldığı yangına ilişkin, "Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da başsağlığı ve acil şifalar diliyorum. Bu alanda ne kadar metruk bina varsa, bu binaların yıkımı noktasında da valiliğimize talimatlarımızı verdik." dedi. Kadıköy Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm alanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, sabah Kartal Orhantepe Mahallesi'ne gittiklerini ve Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu bölgedeki inşaatları incelediklerini belirterek, dün de Kağıthane'de yıkılan binaya ilişkin inceleme yaptıklarını, yıl sonuna kadar bölgede tespit ettikleri riskli binaların yıkımını gerçekleştireceklerini dile getirdi. Kurum, Kartal'daki dönüşüm kapsamında da yıl sonuna kadar hak sahibi vatandaşlara konutlarını teslim edeceklerini ifade ederek, "Fikirtepe'de kentsel dönüşüm alanında hem hak sahiplerimizle hem de bu bölgede çalışan yüklenicilerimizle bir araya geldik. Hepsinin sorunlarını, problemlerini dinledik. Bu sorunlara ilişkin de görüş alışverişinde bulunduk. Açıkçası, yapacağımız düzenlemeden bahsettik kendilerine. Burada yüklenicilerden kaynaklı işlerin ilerlememesi sebebiyle sözleşmenin feshini kolaylaştıracak düzenlemeye ilişkin kendilerini bilgilendirdik." diye konuştu.

Devam eden işlere de yapılacak kira ve faiz desteği noktasında hem hak sahibi vatandaşlarla, hem de yüklenicilerle görüştüklerini aktaran Kurum, şunları söyledi: "Fikirtepe'de 61 adamız var ve bu 61 adanın 16'sında fiilen inşaatlar devam ediyor. Diğerlerinde fiili bir inşaat durumu söz konusu değil. Devam eden inşaatlarımıza ilişkin vatandaşlarımıza, yüklenicilerimize burada kira desteği yapmak suretiyle inşaatlarımızın hızlanmasına destek olacağız. Diğer taraftan bazı sözleşmelerimiz var ki müteahhitlerimiz bu sözleşmeleri, bu şartlarda yapamayacaklarını ifade ediyorlar. Aynı şekilde vatandaşlarımız da müteahhitlerimizin sözleşmeden kaynaklı yüklenimlerini yerine getirmediklerinden dolayı sözleşmelerin feshini istiyorlar." Murat Kurum, bu feshi düzenleyecek ve kolaylaştıracak düzenlemeyi de Meclis'e gönderdiklerini ifade ederek, "İnşallah onunla birlikte fesihlerini yapmasına müteakip de bakanlık olarak biz sahada vatandaşımızla Fikirtepe'de biz oturacağız. Kentsel dönüşüm ofisimizde, burada faaliyete geçecek bu ofisimiz, vatandaşlarımızın isteği, rızası doğrultusunda, oluşabilecek imar planı çerçevesinde ki iptal edilmeyecek. Burada sosyal anlamda, sosyal alt yapısı yeterli imar planı çerçevesinde vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Devlet, bakanlık olarak hiçbir kar elde etmeksizin Büyükşehir Belediyesi, Kiptaş, bakanlık bünyesinde TOKİ, Emlak Konut ve İller Bankasıyla fiilen şu an sahada olduklarını vurgulayan Kurum, bakanlık olarak buraya her türlü desteği vereceklerini söyledi. Kurum, vatandaşları en kısa sürede konutlarına kavuşturmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Fiilen 2 şantiyemiz burada devam ediyor. 4 adada, 2 şantiyede bakanlık olarak girdik ve konutlarımızı vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde teslim edeceğiz. Diğer adalarda da vatandaşlarımız fiili sözleşmelerini anlaşıp, iptal etmeleri durumunda da yine o sözleşmelerde de vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu kentsel dönüşüm sürecindeki mağduriyetlerini engellemiş olacağız. Büyükşehir Belediyemiz şu an burada alt yapı çalışmalarını yürütüyor. Bu çalışmaları da yıl sonuna kadar tamamlayacaklar. En geç önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu alt yapı çalışmaları tamamlanmış olacak." - Fikirtepe'deki yangın Kurum, bugün Fikirtepe'de 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 4 vatandaşın da yaralı olarak kurtulduğu yangını anımsatarak, şöyle devam etti: